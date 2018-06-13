Норвежские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Депутаты от норвежской Партии прогресса, входящей в коалиционное правительство страны, выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Парламентарии считают, что глава Белого дома достоин награды за усилия, направленные на поиск мирного решения ядерной проблемы КНДР.

«Начался процесс, который должен обеспечить мирное будущее нашему миру», — сказал экс-глава минюста Норвегии Пер-Вилли Амундсен, который является одним из авторов инициативы.

Он отметил, что «пока это еще очень хрупкий процесс».

«Я считаю, что мы можем это сделать, четко обозначив нашу позицию, и наградив Трампа премией мира», — добавил Амундсен, сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежскую государственную телерадиокомпанию.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и Дональда Трампа, по итогам которой стороны подписали совместный документ. Согласно ему, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов.