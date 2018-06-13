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Норвежские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Депутаты от норвежской Партии прогресса, входящей в коалиционное правительство страны, выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Парламентарии считают, что глава Белого дома достоин награды за усилия, направленные на поиск мирного решения ядерной проблемы КНДР.

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«Начался процесс, который должен обеспечить мирное будущее нашему миру», — сказал экс-глава минюста Норвегии Пер-Вилли Амундсен, который является одним из авторов инициативы.

Он отметил, что «пока это еще очень хрупкий процесс».

«Я считаю, что мы можем это сделать, четко обозначив нашу позицию, и наградив Трампа премией мира», — добавил Амундсен, сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежскую государственную телерадиокомпанию. 

12 июня в Сингапуре состоялась встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и Дональда Трампа, по итогам которой стороны подписали совместный документ. Согласно ему, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов.

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