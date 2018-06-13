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Ким Чен Ына уличили в ношении обуви на платформе во время встречи с Трампом

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Лидер КНДР Ким Чен Ын, скорее всего, надел на встречу с президентом США Дональдом Трампом обувь со скрытой платформой, чтобы замаскировать большую разницу в росте, сообщает USA Today.

Операция Ын
В Сингапуре прошла встреча лидеров США и КНДР

По данным издания, рост Ким Чен Ына составляет около 176 см и он ниже Трампа на 18 см. При этом когда лидеры двух стран находились рядом во время саммита в Сингапуре, разница была не такой заметной.

На фотографиях со встречи видно, что лидер Северной Кореи обут в черные туфли с каблуком. Однако насколько они высокие, неизвестно.

Историческая встреча Ким Чен Ына и Трампа прошла 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров был подписан совместный документ. Вашингтон гарантировал безопасность КНДР, а Пхеньян взял обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова.

Позднее президент США написал в своем Twitter, что Северная Корея больше не представляет ядерной угрозы.

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