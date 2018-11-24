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Жена Караченцова раскрыла его последнюю волю

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о последней воле актера.

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«Перед уходом в мир иной просил не плакать на похоронах, а веселиться и улыбаться», — приводит ее слова StarHit

Поргина добавила, что ждет встречи с Караченцовым, «но пока должна нести свой крест на земле», в частности, из-за внуков. 

Актер умер 26 октября, один день не дожив до своего 74-летия. По словам Поргиной, на фоне онкологического заболевания у него развилось воспаление легких и отказали почки.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов родился в Москве в 1944 году. В 1967 году он с отличием окончил Школу-студию МХАТ и начал работать в Театре имени Ленинского комсомола («Ленком»). Самой известной работой на сцене стала роль графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось». Также актер сыграл около сотни ролей в кино, занимался озвучкой и дубляжом, записывал песни.

Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 29 октября. Церемония прощания продлилась пять часов, после чего артиста проводили в последний путь аплодисментами. Актера похоронили рядом с могилами его коллег.

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