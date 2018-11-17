Коллеги Осина высказались о его смерти

Коллеги по творческому цеху российского певца Евгения Осина высказали свои соболезнования по поводу его смерти, о которой стало известно 17 ноября.

Музыкант скончался в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели он пил спиртное.

По мнению ведущей Даны Борисовой, которая в последнее время помогала артисту бороться с алкоголизмом, Осин стал жертвой своей гордыни.

«Это как раз тот случай, когда все видели, к чему шло. Ему все предлагали помощь, в больницах он лежал. Ему всё оплачивали. Но он стал жертвой своей гордыни, упрямства и непризнания своей проблемы», — приводит ее слова РЕН ТВ.

Как отмечает певец Юрий Лоза, умирать в 54 года — это «глупость».

«Он же молодой еще, 54 года, на 10 лет меня младше. Еще молодой! Я его воспринимал как человека из следующего поколения! 10 лет — это серьезная разница. В 54 года умирать — такая чепуха», — заявил Лоза.

В свою очередь, певица Лада Дэнс полагает, что Осин был человеком «душевной глубины», сломленный, в частности, семейными проблемами.

«Чаще всего люди, которые пьют, — это нереализованные душевные моменты. Это люди высокой души. Он не выдержал этой перестановки шоу-бизнеса и того, что списывают артистов 1990-х», — считает артистка.

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина рассказала, что друзья умершего до последнего старались его «вытянуть».

«Надеялись, что он выкарабкается и всё будет нормально. Но… будем посвящать его памяти сегодняшний концерт. Нечего мне больше сказать», — произнесла исполнительница.

Певица Алена Апина уверена, что на долю каждого артиста выпадает три испытания — «огонь, вода и медные трубы». Она объяснила, что «медные трубы» — это психологические испытания, пройти которые без потерь получается не у каждого.

«Все мы знаем, что он в последнее время очень много выпивал. Все мы знаем, что многие старались ему помочь. И он сам в какие-то моменты находил в себе силу… Но вот не получилось», — заключила артистка.

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.

В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями, но былой славы ему уже достичь не удается. У певца начались проблемы с алкоголем. Также врачи ставили ему диагноз гепатит. Весной 2018 года он повредил в ДТП ногу и руку.