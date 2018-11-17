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Газманов признался в любви к русскому мату

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Эстрадный певец Олег Газманов в эфире телеканала НТВ признался, что очень уважает и бережет русский мат, но ради хайпа не будет сквернословить со сцены. 

«Матом нужно ругаться, на нем нельзя разговаривать. Дети в школах сейчас разговаривают матом. К сожалению, это нивелирует его мощь, его силу. У мужчин звучит он дерзко, у детей и женщин — мерзко», — сказал музыкант. 

По словам культурного деятеля, он три года ходил в море и знает такие выражения, что у лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова «уши трубочкой бы свернулись». 

Ранее Газманов собрал триколор из гастрольных подарков. Элементами флага послужили две строительные каски и одна кепка.

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