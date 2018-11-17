Газманов признался в любви к русскому мату

Эстрадный певец Олег Газманов в эфире телеканала НТВ признался, что очень уважает и бережет русский мат, но ради хайпа не будет сквернословить со сцены.

«Матом нужно ругаться, на нем нельзя разговаривать. Дети в школах сейчас разговаривают матом. К сожалению, это нивелирует его мощь, его силу. У мужчин звучит он дерзко, у детей и женщин — мерзко», — сказал музыкант.

По словам культурного деятеля, он три года ходил в море и знает такие выражения, что у лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова «уши трубочкой бы свернулись».

Ранее Газманов собрал триколор из гастрольных подарков. Элементами флага послужили две строительные каски и одна кепка.