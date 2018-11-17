Названа причина смерти Евгения Осина

Российский певец Евгений Осин умер от остановки сердца, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По некоторым данным, в течение недели он пил алкогольные напитки.

Тело артиста нашла его сестра Альбина. Перед этим Осин сутки не выходил на связь.

Женщина открыла московскую квартиру певца своим ключом. Обнаружив брата без признаков жизни, Альбина попросила соседа вызвать «скорую». Приехав, врачи констатировали смерть.

Как уточнил директор артиста Александр Сидоренко, это случилось 17 ноября. Других обстоятельств произошедшего он не привел.

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.

В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями, но былой славы ему уже достичь не удается. У певца начались проблемы с алкоголем. Также врачи ставили ему диагноз гепатит. Весной 2018 года он повредил в ДТП ногу и руку.