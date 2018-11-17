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Умер певец Евгений Осин

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Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
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Российский певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет, сообщают «Известия» в субботу, 17 ноября. 

Труп артиста нашла его сестра Альбина. Перед этим он сутки не выходил на связь. 

Причина смерти музыканта не известна.

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других. 

В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями, но былой славы ему уже достичь не удается. У певца начинаются проблемы с алкоголем.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин поделился опасениями по поводу состояния Осина. По его словам, у музыканта отказывают почки, ноги и гниет рука, которую он повредил в ДТП в мае 2018 года

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