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Степаненко намерена отсудить у Петросяна все совместно нажитые деньги

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Фото: Global Look Press/Maxim Burlak
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Бывшая супруга и коллега юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко претендует на все совместно нажитые деньги супругов. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.

«Кто-то ее убедил, что суд заберет у Петросяна всё и отдаст ей. И Степаненко в это свято верит и надеется, что так и будет, но, к счастью, так у нее не получается», — приводит его комментарий «Пятый канал».

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Юрист отметил, что процесс двигается очень медленно из-за большого объема совместно нажитого имущества и к данному моменту пока закончилась только его опись. По его словам, Степаненко хочет получить большую часть недвижимого имущества и абсолютно все движимое имущество. «В том числе Степаненко претендует на все совместно нажитые деньги на счетах супругов, на все культурные ценности, картины, иконы и т. д.», — пояснил Жорин.

Кроме того, по словам адвоката, защита Петросяна уже много месяцев пытается достичь мирового соглашения с его экс-супругой. «Может быть, частично поделить что-то вне суда, потому что это правильно. Это быстрее, это выгодно всем», — добавил юрист.

16 ноября суд официально расторг брак Петросяна и Степаненко, продлившийся более 30 лет. Процедура раздела имущества продолжается. По словам Жорина, если Степаненко пойдет на заключение мирового соглашения, процесс завершится до конца текущего года.

Накануне этого события, как сообщила «Газета.ру», в СМИ появились сообщения, что у Степаненко появился новый поклонник, который регулярно присылает ей роскошные букеты.

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