Суд снял арест со счетов Петросяна

Районный суд Москвы удовлетворил просьбу адвоката юмориста Евгения Петросяна о снятии ареста с его счетов для оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.

«Нужно на что-то жить. Мы представили все доказательства: платежные ведомости, что он действительно оплачивает коммунальные платежи, и всю информацию по счетам», — приводит его слова «Интерфакс».

Защитник рассказал, что этого удалось добиться после того, как суд поделил в два производства бракоразводный процесс и раздел имущества. На урегулирование последнего вопроса, по словам Жорина, может уйти время, так как экс-супруга юмориста Елена Степаненко не хочет идти на мировое соглашение с бывшим мужем.

Артисты были женаты более 30 лет. В начале августа Степаненко подала на развод и иск о разделе совместного имущества общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Петросян подал встречный иск. 16 ноября Хамовнический суд столицы официально расторг брак юмористов.