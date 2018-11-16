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Степаненко и Петросян официально развелись

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Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
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Артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись. Брак был расторгнут Хамовническим судом Москвы в пятницу, 16 ноября, сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин.

Он отметил, что экс-супруга его клиента всячески пыталась затянуть этот процесс. «Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», — приводит слова защитника ТАСС.

Артисты были женаты более 30 лет. В начале августа Степаненко подала на развод и иск о разделе совместного имущества общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Петросян подал встречный иск.

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