Адвокаты Степаненко и Петросяна оценили сроки раздела имущества бывших супругов

Раздел имущества между бывшими супругами Еленой Степаненко и Евгением Петросяном может произойти до конца текущего года только в том случае, если Степаненко встретится с экс-мужем и захочет заключить соответствующее соглашение. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

«Раздел имущества до конца года произойдет, только если Степаненко захочет встретиться с Петросяном и разделит имущество путем подписания соответствующего соглашения», — цитирует защитника RNS. По словам Жорина, до конца года через суд поделить имущество невозможно.

Адвокат уточнил, что оценка имущества пока не была произведена. В настоящее время каждая из сторон должна уточнить исковые требования и представить свою оценку имущества. Экспертиза будет назначена после этого.

Опись имущества супругов была создана в октябре. Адвокат уточнил, что в ней находится около 5 тыс. единиц культурных ценностей.

При этом адвокат Степаненко Елена Забралова считает, что раздел имущества экс-супругов будет длиться долго. По ее словам, процесс отложен из-за того, что собраны не все документы.

«Мы только что представили опись имущества, которую очень долго делали судебные приставы», — цитирует Забралову телеканалу «360».

Сумму, о которой идет речь, представитель Степаненко не назвала. Опись имущества Степаненко и Петросяна проводилась без их оценочной стоимости, отметила она.

Артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись 16 ноября. Брак расторг Хамовнический суд Москвы.