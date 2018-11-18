Петросян отметил развод бокалом шампанского

Юморист Евгений Петросян отпраздновал расторжение брака с артисткой Еленой Степаненко вместе с представляющим его интересы адвокатом Сергеем Жориным. Мужчины выпили шампанского.

На видео, размещенном в Instagram юриста, Петросян благодарит «всех, кто за него болел». По его словам, «всё пришло к правильному завершению».

Юморист также пожелал счастья бывшей жене: «Надеюсь, у Елены Григорьевны тоже всё наладится».

Суд официально расторг брак Петросяна и Степаненко 16 ноября. Процедура раздела имущества продолжается. По словам Жорина, если Степаненко пойдет навстречу бывшему мужу и согласится заключить с ним соглашение, процесс завершится до конца текущего года. Представитель артистки Елена Забралова считает, что сделать это быстро не удастся, так как все необходимые документы еще не собраны.

Степаненко подала иск о разводе и разделе имущества (по словам источников в окружении пары, его стоимость превышает 1 млрд рублей) в августе. Позже производства разделили, чтобы супруги могли растрогнуть брак до окончания всех процедур. Артисты были женаты более 30 лет, однако, по словам Жорина, около половины этого срока фактически жили отдельно.