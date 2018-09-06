Неделимые квартиры

Недвижимость, приобретенная военнослужащим-контрактником в рамках накопительно-ипотечной системы, не должна подлежать разделу в случае развода. Соответствующий законопроект (есть у «Известий») перед внесением на рассмотрение правительства дорабатывает Федеральная служба охраны РФ. Нововведение должно защитить имущественные права военнослужащих, уверены авторы документа. Однако президентский совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства раскритиковал идею ФСО, посчитав, что она ущемляет права супругов и детей военнослужащих.

Проект поправок меняет правила раздела имущества, приобретенного военнослужащим-контрактником на средства накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС). Эта система действует в РФ с 2005 года и предусматривает выделение денег на покупку и строительство жилья. При разводе такие квартиры и дома должны считаться личной собственностью военного, следует из предлагаемых ФСО поправок в Семейный кодекс. Исключением являются случаи, когда между супругами заключен брачный договор, следует из документа.

Доработанный законопроект вносит аналогичные изменения в Гражданский кодекс, а также в законы «О статусе военнослужащих» и «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».

Сейчас судебная практика идет по другому пути, признавая приобретенную по программе военной ипотеки недвижимость общей собственностью супругов. Как правило, при разводе она подлежит разделу. Однако, как считают разработчики законопроекта, в этом случае снижаются гарантии для военных — повторное обеспечение их жильем законом не предусмотрено.

В пояснительной записке авторы документа напоминают, что при разводе не подлежит разделу имущество, полученное супругом в наследство, в дар, в процессе приватизации и приобретенное на личные средства. При этом средства НИС также выделяются исключительно военнослужащему, их размер не зависит от состава семьи и признания его нуждающимся в улучшении жилищных условий не требуется. Жилье можно приобрести и в кредит — в этом случае участие второго супруга также не требуется, и в случае неисполнения обязательств перед банком никакой ответственности он не несет.

С этими предложениями не согласны в президентском совете по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Согласно Семейному кодексу, к общему имуществу супругов относятся и их доходы от трудовой деятельности, указано в заключении совета (есть у «Известий»). А выделение денег по НИС связано со службой человека, то есть с реализацией его права на труд.

Кроме того, в совете считают, что идея ФСО нарушает и конституционный принцип равенства прав и свобод человека и гражданина. Внесение поправок создает необоснованные привилегии для одной из социальных групп (военнослужащих) и ставит их супругов в заведомо неблагоприятное положение, говорится в заключении.

Акцент в законопроекте делается на защите прав военнослужащих, но при этом в нем «полностью упускается из виду защита жилищных прав супругов военнослужащих, вносящих нематериальный вклад в семейное благополучие», считают в президентском совете.

— Для обеспечения справедливого подхода к разделу у судов и сейчас есть инструмент, позволяющий изменять размер долей в общем имуществе. Суды могут уменьшить или увеличить долю военнослужащего, — сказала «Известиям» член совета Лидия Михеева.

Она полагает, что некоторые военнослужащие, возможно, не знают об этом и не пытаются воспользоваться этим правилом в суде.

При этом размер долей жилья, купленного в рамках НИС, супруги могут определить и в брачном договоре. Однако не все жены военнослужащих будут об этом знать, опасается управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров.

— Законопроект не сбалансирован. Из его буквального содержания следует, что военнослужащие гораздо полезнее государству, нежели их жены и дети. В случае развода за военнослужащим должна остаться квартира, чтобы он имел материальные гарантии и комфорт. Куда при этом деваться его бывшей жене и детям, законопроект не упоминает, — заявил он «Известиям».

Раздел квартиры по долям сохраняет минимальные гарантии для членов семьи военнослужащего, полагает эксперт. В частности, это обеспечивает конституционное право на жилище и военнослужащему, и его супруге, которая из-за необходимости ухода за общими детьми и ведения домашнего хозяйства часто не может зарабатывать наравне с мужем, подчеркнул он.

К тому же, если жилье, приобретенное по программе военной ипотеки, было в семье единственным, итоги раздела имущества согласно предложенным поправкам представляются довольно печальными, отметил в беседе с «Известиями» партнер юркомпании «Нортия ГКС» Денис Гудков.