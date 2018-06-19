Деньги военной ипотеки вложат в облигации отечественных компаний

Минобороны ужесточит контроль за инвестированием денег, предназначенных для выплаты жилищных субсидий и ипотеки военнослужащих. Сейчас федеральные деньги, поступающие в «Росвоенипотеку» на эти нужды, передаются в доверительное управление инвестиционным управляющим компаниям (УК). Минобороны повышает требования к надежности и доходности инструментов, в которые можно инвестировать эти средства. Теперь большая часть портфеля будут составлять облигации российский компаний, а при инвестировании управляющие компании начнут учитывать кредитные рейтинги российских, а не международных агентств. По мнению экспертов, законодательная инициатива будет способствовать сохранности денег военной ипотеки и развитию российского финансового рынка.

В Минобороны «Известиям» сообщили, что в правительстве России был разработан проект постановления «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ» (есть в распоряжении «Известий»). Документ предусматривает изменение подхода к инвестированию средств «Росвоенипотеки». Нововведения должны повысить эффективность вложения временно свободных средств, выделенных из федерального бюджета на программу военной ипотеки. Сейчас проект постановления проходит межведомственные согласования. Его реализация не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

Отечественные рейтинги вместо Standard & Poor’s

За использованием средств, которые государство выделяет на квартиры военнослужащим, отвечает Минобороны в лице федерального государственного казенного учреждения «Росвоенипотека». Для того чтобы деньги приносили прибыль, «Росвоенипотека» по конкурсу выбирает управляющие компании, которые получают право распоряжаться деньгами. Эти средства можно положить на банковский депозит или инвестировать в ценные бумаги надежных эмитентов.

В 2018 году право распоряжаться временно свободными средствами военной ипотеки получили три инвестиционные компании — УК «Открытие», АО «ВТБ Капитал управление инвестициями» и «ТКБ Инвестмент Партнерс». По договору с «Росвоенипотекой» каждая из компаний-победителей получит в управление активы стоимостью до 77,4 млрд рублей в 2018 году.

Постановление вводит новые правила инвестирования средств военной ипотеки для управляющих компаний. УК при покупке облигаций перестанут оценивать их надежность, сверяясь с рейтингом западных агентств Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service и Fitch-Ratings. Они станут ориентироваться на кредитные рейтинги, присвоенные по национальной шкале — Аналитического кредитного рейтингового агенства (АКРА) и «Эксперт РА».

После вступления документа в силу при покупке ценных бумаг УК смогут вкладывать средства в облигации, которые входят в котировальный список хотя бы одной из отечественных бирж. Таким бумагам должен быть присвоен рейтинг кредитоспособности не ниже «ВВ+(RU)» по национальной шкале агентства АКРА или «BB+(ru)» по методологии «Эксперт РА».

Также будут скорректированы условия приобретения ценных бумаг. Из требований к инвестициям исключат пункт о том, что среднемесячный объем сделок с приобретаемыми облигациями на бирже за последние три месяца должен составить не менее 100 млн рублей. Вместо этого появится новое условие — при сделке учитывать рейтинг эмитента, то есть организации, выпустившей бумаги.

Такой подход исключит возможность манипуляций на фондовом рынке. В частности, не позволит биржевым спекулянтам ради продажи определенных ценных бумаг временно накручивать объем сделок с ними, отмечается в пояснительной записке к документу.

Кроме того, в целях повышения доходности инвестиций, ценные бумаги разрешат покупать на первичном рынке. Изменятся и требования к минимальному размеру капитала кредитной организации, выпустившей депозитные сертификаты, — он будет повышен с 10 млрд до 25 млрд рублей. Также УК придется сократить объем средств, находящихся на банковских депозитах.

Финансовый рынок оживится

Новые требования к инвестированию средств «Росвоенипотеки» во многом повторяют те, что предъявляются к инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

Банк России последовательно проводит политику по отделению рисков банковской системы от финансовой отрасли, отметил исполнительный директор НПФ «Сафмар» Евгений Якушев.

—Лимиты вложений в банковские депозиты сокращаются в пользу вложений в финансовые инструменты, которые котируются на фондовом рынке, — рассказал «Известиям» Евгений Якушев. — Это делается для того, чтобы создать условия для развития рынка капитала в России. А банки скорее должны привлекать средства населения, а не институциональных инвесторов.

Процесс оздоровления отечественной банковской системы продолжается, но контроль кредитных рисков и надежности банков по-прежнему актуален, считает генеральный директор УК «Спутник-Управление капиталом» Александр Лосев.

— Банк России приводит требования ко всем регулируемым средствам — военная ипотека, пенсионные деньги и страховые резервы — к общим стандартам, и это можно только приветствовать, — пояснил «Известиям» Александр Лосев. — Существующие возможности позволяют получать инвестиционный доход при ограниченных рисках.

«Росвоенипотека» уже сыграла на опережение. В апреле этого года на Совете по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих было принято решение увеличить долю облигаций в инвестиционном портфеле с 40 до 60%.

Высокая доходность

В 2017 году управляющие компании получили от «Росвоенипотеки» в доверительное управление 230,82 млрд рублей. Чистый доход от инвестирования составил 24,78 млрд рублей годовых. Доходность от вложенных управляющими компаниями средств — 9,35 % годовых. Для сравнения: государственная управляющая компания Внешэкономбанка в 2017 году обеспечила доходность пенсионных накоплений на уровне 7,3% годовых.

На 1 января 2018 года почти 202 тыс. военнослужащих приобрели жилье с помощью военной ипотеки. Только в 2017 году более 27 тыс. военнослужащих воспользовались этой услугой. С 2005 года по программе военной ипотеки заключены сделки о приобретении квартир и частных домов на общую сумму более 600 млрд рублей.