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Владельца «Сампдории» заподозрили в мошенничестве

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Фото: Global Look Press/Loris Roselli
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Суд в Риме арестовал активы владельца футбольного клуба «Сампдория» из Генуи Массимо Ферреро. На такой шаг местные власти пошли из-за подозрений, что спортивный бизнесмен причастен к мошенничеству и отмыванию денег.

По данным портала Sport Mediaset, суд Рима заморозил €2,6 млн со счетов Ферреро и еще пяти подозреваемых по данному делу. Интерес к владельцу «Сампдории» у правоохранительных органов возник после трансфера полузащитника Педро Обианга в английский клуб «Вэст Хэм» летом 2015 года. После продажи футболиста со счетов итальянского клуба исчезло €1,2 млн.

Теперь Массимо Ферреро могут признать виновным в растрате, мошеннических действиях, изготовлении ложных счетов-фактур и отмывании денег.

«Газета.ру» сообщает, что в текущем сезоне итальянской серии А футбольный клуб «Сампдория» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. По данным специализированного портала Transfermarkt, совокупная трансферная стоимость игроков итальянского клуба составляет €165,2 млн.

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