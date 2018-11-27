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Бывшему футболисту грозит 15 лет тюрьмы за создание нарколаборатории

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Фото: youtube.com
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Бывший футболист Майк Мангена арестован в ЮАР за создание нарколаборатории на своей ферме и хранении запрещенных веществ, сообщило 26 ноября издание The South African.

Как отмечается, 60-летний Мангена и еще двое его сообщников были задержаны в ходе полицейского рейда. Позднее экс-футболиста отпустили под залог. Суд назначен на 21 февраля 2019 года.

Если вина Мангены будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы, пишет «Газета.ру».

Майк Мангена известен по выступлениям за «Уотфорд» и «Кайзер Чифс». Играл с такими футболистами как Джон Барнс и Грэм Тейлор.

24 августа сообщалось, что в Мексике наркоторговцы перепутали жертв и случайно убили знаменитого футболиста.

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