СМИ анонсировали уход футболистов Ханни и Адриану из «Спартака»

Московский ФК «Спартак» готов в ближайшем будущем расстаться с форвардом Луизом Адриану и полузащитником Софьяном Ханни из-за высоких зарплат футболистов. Как пишет «Спорт-Экспресс», окончательное решение руководство клуба может принять уже зимой.

По данным издания, самым высокооплачиваемым игроком клуба является бразилец Адриану, чья годовая зарплата составляет порядка €4 млн. Оклад Ханни составляет €2 млн плюс существенные бонусы.

Отмечается, что в последнее время Адриану не играет на должном уровне и много времени проводит в запасе, а Ханни так и не стал игроком стартового состава команды. Вместе с тем, контракт Адриану с клубом рассчитан до конца следующего сезона, а Ханни — до середины 2021 года.

Газета со ссылкой на источники пишет, что под вопросом и дальнейшее пребывание в «Спартаке» полузащитника Александра Самедова, договор с которым истекает в конце сезона-2018/19. Конкретики в плане продления соглашения с ветераном пока нет. Также в числе футболистов, которые могут покинуть клуб зимой, оказался полузащитник Денис Глушаков.

В текущем сезоне Адриану и Ханни провели за «Спартак» 14 матчей, забили по два гола и сделали по две голевых передачи.