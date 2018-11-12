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Экс-защитник «Спартака» прокомментировал назначение нового тренера

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Советский футболист и экс-защитник «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал назначение Олега Кононова на должность главного тренера московской команды, сообщает 12 ноября телеканал «360».

«После Романцева никому не было легко. Все остальные начали строить игру под себя. Наверное, Кононову надо менять психологию и делать так, как он видит, возвращаясь к тому, во что раньше играл «Спартак», — отметил Мирзоян в беседе с «360».

Бывший защитник отметил, что нельзя дать новому тренеру однозначный совет. По его мнению, он сам должен найти подход и «добиться той игры, которую видит».

Ранее 12 ноября сообщалось, что «Спартак» объявил о назначении на должность главного тренера российского специалиста Олега Кононова. Соглашение с ним рассчитано до конца следующего сезона. 

С июня 2018 года Кононов возглавлял тульский футбольный клуб «Арсенал». Он покинул должность в ноябре текущего года и попрощался с фанатами команды

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