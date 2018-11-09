Кандидат в «Спартак» Кононов попрощался с фанатами «Арсенала»

Болельщики тульского «Арсенала» рассказали о прощании главного тренера Олега Кононова с фанатами.

Как передает «Газета.ру», прощание прошло после матча с махачкалинским «Анжи» в 14-м туре чемпионата России. 9 ноября болельщики опубликовали в Twitter несколько фото, на которых наставник подходит к болельщикам и протягивает руки.

Ранее сообщалось, что специалист является основным кандидатом на пост наставника московского «Спартака». Сам Кононов после игры с «Анжи» оставил вопрос о переходе без комментариев, добавив: «Подождем немного».

22 октября «Спартак» объявил об отставке Массимо Карреры. В клубе отметили, что в прошлом сезоне команда продемонстрировала неудовлетворительные результаты, а игра в текущем сезоне показала, что улучшений нет.

Обязанности главного тренера в данный момент исполняет Рауль Рианчо.

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