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США обвинили россиянина в электронном мошенничестве

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Федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило обвинение россиянину Илье Кулькову по пяти пунктам, включая электронное мошенничество и отмывание денег. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает министерство юстиции США.

Согласно обвинению, в период между 22 января и 2 февраля 2017 года Кульков взломал стационарный компьютер, находящийся в Питтсбургском национальном гольф-поле в Гибсонии (штат Пенсильвания), из его дома в России, передает «РИА Новости».

Отмечается, что получив контроль над компьютером, мужчина начал систематично заниматься интернет-мошенничеством, покупая и экспортируя товары из США в Барнаул.

В феврале 2018 года Испания выдала США россиянина Петра Левашова, которого американские правоохранители обвиняют в создании вредоносного программного обеспечения. Ему грозит 37 лет заключения.

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