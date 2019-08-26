Бросить якорь: как рожают ради гражданства в США

Президент США Дональд Трамп снова пригрозил запретить «право почвы» — автоматическое присвоение статуса гражданина всем, кто родился на территории страны . Об этом он заявил 21 августа. «Родильный» или «родовой туризм» — пусть и не массовый, но довольно прибыльный бизнес. Точному подсчету такой прирост населения в США не поддается, но сам Трамп как-то говорил, что 7,5% населения страны — это мигранты. Сколько стоит родить за океаном, о плюсах, минусах и других точках на карте, где рожают россиянки, — читайте в материале «Известий».

Набил оскомину

Всё, шутки закончились, я серьезно, предупреждает Дональд Трамп.

«Вы пересекаете границу, рожаете ребенка — поздравляю, теперь он гражданин США… Это откровенно смешно» , — ответил Трамп журналисту. Непонятно, то ли он стыдит тех, кто пользуется этим вполне законным правом, то ли насмехается над самим законом, а может всё вместе.

14-я поправка к Конституции США, ратифицированная в 1868 году, — вот то, что объединяет людей по всему миру. Так называемое «право почвы» или «право земли» знают и в Китае, и в Мексике, и в России. Даже термин придумали для малышей, которые родились в США в результате «родильного туризма», — «якорные дети» . Текст поправки гласит: «Все лица, рожденные или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».

Впрочем, это уже традиция: каждый год Дональд Трамп обещает запретить автоматическое гражданство по рождению. Так было в 2017 году, тоже самое повторилось в октябре 2018-го , когда он заявил в интервью изданию Axios, что обсуждает с советниками возможность отмены «права почвы».

Одновременно усилили и контроль. В конце января калифорнийская прокуратура отчиталась о задержании 19 человек — участников нелегальных схем «родильного туризма» из Китая. Само расследование началось еще в 2015 году. Выяснилось, что будущих мам учили тому, как маскировать живот, что отвечать на собеседовании и как избегать прямых рейсов в Калифорнию. За 2 года фирма заработала 3 млн долларов .

сша Каждый год Дональд Трамп обещает запретить автоматическое гражданство по рождению Фото: REUTERS/Tasos Katopodis

Президент США тем временем всё говорит, говорит про отмену 14-й поправки, да всё никак, потому что отменить поправку к Конституции на самом деле совсем не так просто. А новая интерпретация (например, что имелось в виду «автоматическое гражданство для детей граждан США») может повлечь и судебные разбирательства. Так что пока собака лает, караван идет.

Если набрать в поисковике «родить в США», то можно утонуть в количестве предложений. Расписывают плюсы: вы будете рожать по американским законам, а когда ребенку исполнится 21 год, родители также имеют право получить гражданство США .

« У нас спрос никак не изменился, несмотря на заявления Дональда Трампа », — ответили нам в одной из фирм, которая занимается организацией родов в США. Минимальный пакет — почти $7 тыс., и это притом что вы «уверенно говорите на английском, много путешествуете и с вами весь период пребывания планирует находиться близкий человек». Что обещают за эти деньги? Ключевое слово — «содействие»: в получении документов о полной оплате врача и госпиталя, американского свидетельства о рождении, в подборе жилья, автомобиля в аренду, шопинге. Переводчик (хотя вы же «уверенно говорите на английском»), экстренный трансфер на роды, сопровождение ассистентом компании на плановые приемы и роды, встреча в аэропорту. Ни слова про услуги госпиталя, педиатра, врача-гинеколога. Этот бонус доступен уже за другие деньги — от $30-32 тыс. до $50 тыс.

«Вообще количество женщин, рожающих в Штатах, — примерно 2 тыс. в год. И это только из Москвы. Если вы полетите рейсом Москва–Майами, то в каждом самолете увидите от двух до восьми беременных. И не забывайте, что есть еще Лос-Анджелес, Нью-Йорк, центральные штаты, где роды дешевле, — говорит в интервью «Известиям» представитель одной из компаний Антон Ячменев.

По статистике одной из фирм, каждый год в США появляются на свет более 10 тыс. русских младенцев.

Не любой ценой

«Да, контор полно, их услуги очень дорогие. Я вообще не вижу в них необходимости, — сообщил «Известиям» Денис, папа маленького гражданина США. — Можно самому договориться с госпиталем, найти врача. Контора берет на себя только обязанности возить тебя в госпиталь и домой. Для этого существует Uber, который точно сэкономит тебе пару тысяч долларов. Даже перелет не входит в стоимость базовых услуг посредников ».

Почти два года назад Денис и Маргарита готовились к родам в Москве: присмотрели клинику, познакомились с врачом, а потом Денис решил превратить томительное ожидание первенца в увлекательное путешествие .

« Мы решили дать ребенку больше на этапе появления. Это неплохой бонус — иметь два паспорта, тем более что второй — гражданина США. В современном мире это является весовым аргументом не только для путешествий, но и для карьеры », — считает Денис.

Изучив все варианты, решили рискнуть: виза у обоих на тот момент была открыта на три года, а в пригороде Нью-Йорка жили друзья, которые согласились принять будущую маму. На тот момент супруга была уже на 7-м месяце: положение не афишировали, цель визита указали как «туризм».

« Я знал, что могут завернуть на границе. Хотя вряд ли тебе скажут: «Уезжай отсюда!» Нет. Ты подходишь и говоришь: «Я турист, приехала на две недели». Они видят, что ты беременна, и спрашивают: «А вы рожать собираетесь здесь или нет?» — «Нет, конечно! Я буду рожать в своей стране». — «Ок, тогда и рожай в своей стране», — и ставят штамп ровно на две недели. Если ты говоришь, что собираешься рожать в США, тогда у тебя должны быть документы: контракт с госпиталем, документ о предоплате или полной оплате этого контракта и так далее. Для чего? Чтобы офицеры на границе видели, что ты едешь в страну со своими деньгами и не собираешься рожать на деньги американских налогоплательщиков. Потому что заворачивают не из-за того, что ты хочешь стать гражданином США, им на это все равно. Главное, чтобы не за их счет ».

сша В среднем минимальный набор медицинских услуг во Флориде обойдется в $8 тыс. Фото: Depositphotos

Офицер попался не придирчивый. Ребята выдохнули. Будущий отец в стране бывал не раз (менталитет, быт знает), решил, что с больницей как-нибудь на месте разберется. И это был серьезный промах .

« Когда я начал ездить по ближайшим клиникам, на меня смотрели круглыми глазами! «Мы хотим родить в вашем госпитале. Сколько это будет стоить?» — «Как? Рожать без страховки, за наличные? Невозможно », — отвечали Денису. — Оказалось, что нельзя просто так приехать, заплатить и родить».

Контрактная система действует только в нескольких штатах (и то не во всех клиниках). Медицинский «ол инклюзив» включает в себя базовые услуги по фиксированной цене. И если приехать и оплатить заранее, то базовый пакет будет дешевле .

« Для них это гарантия, что ты не очередной мигрант — тут же родишь и слиняешь, а надежный клиент, который заплатит, — поясняет Денис. При этом услуги госпиталя — одна статья расходов, а врач — совсем отдельная история. — Врач стоит отдельно и порой дороже госпиталя, он не привязан к больнице ».

Клиника с контрактной системой нашлась в Майями. Снова перелет и уже арендованное жилье. Минимальная цена за госпиталь — от $3,5 тыс. Врач — $4,5 тыс. долларов (две консультации и роды). На тот момент цены поднялись «из-за нашествия китайцев».

« Контракт — это базовая опция. Если вдруг какое-то осложнение, например, ребенок родился с «желтушкой», то его помещают в отдельный бокс — это обойдется родителям в $1,3–1,5 тыс. в сутки , — поясняет Денис. — Где-то за кесарево нужно заплатить отдельно (от 1 до $3 тыс.), услуги анестезиолога, педиатра, помощницы доктора — дополнительная опция. — Даже заведомо всё подготовив, всё перепроверив и обо всем договорившись, окончательная сумма всё равно будет загадкой, потому что всё зависит от того, как пройдут роды. В среднем минимальный набор медицинских услуг во Флориде обойдется в $8 тыс. ».

Роды с Google-переводчиком

Денис хвалит условия: современные палаты, датчики, которые отслеживают состояние роженицы в режиме онлайн и передают информацию на смартфон врача: сердцебиение, частоту схваток и так далее .

« У жены был браслет со штрихкодом. Когда приходит врач, даже медсестра, они сканируют этот штрихкод и видят электронную опись, всю историю манипуляций, которые делали сотрудники . Зашла медсестра, поправила подушку — пробила штрихкод».

Маргарита не говорила по-английски, поэтому муж подобрал ей русского врача. Всё предусмотрел, кроме одного.

« Врач пришел на роды только на 15 минут. Все 20 часов, которые она тужилась, в течение которых ей нужна была помощь и поддержка, с ней стояла медсестра, которая не говорила по-русски и пыталась объяснить через Google translate, как нужно правильно тужиться. Это моя жена запомнит надолго ».

Когда боль была нестерпимой и девушка просила обезболивающее, медперсонал разводил руками — анестезию без разрешения и в отсутствие врача вводить нельзя.

сша Cовременные палаты, датчики, которые отслеживают состояние роженицы в режиме онлайн и передают информацию на смартфон врача: сердцебиение, частоту схваток и так далее Фото: Global Look Press/Jacek Sopotnicki/imagebroker.com

« Жене больно, анестезиологи здесь, а нашего врача в клинике нет, потому что он параллельно ведет какой-то прием . В итоге наш доктор попросил помочь своего коллегу. Тот разрешил анестезию, но было уже поздно: она ничем не помогла, всё равно было больно».

Оглядываясь назад, о чем Денис действительно жалеет, так это о том, что сразу не полетел с женой в Майами. А с врачом просто не повезло, будут теперь знать.

« Да, это испытание, да, это нелегко. Если не сидеть сложа руки, а делать, то всё сложно. Особенно, если дело касается организации родов в другой стране. Но это того стоит! Мы до сих пор с женой вспоминаем все эти моменты — не все приятные, но много замечательных. Это было настоящее приключение! »

Итоговая сумма: перелет, жилье (аренда комнаты в Майами), госпиталь, врач, питание и транспорт — около $15 тыс.

Молодые родители планируют еще и дочку. И рожать тоже хотят в США. Денис смеется: «Я думаю, дочке будет обидно, если у братика будет американский паспорт, а у нее нет» .

Пальцем в глобус

« Мы — единственная страна в мире, куда люди приезжают, рожают детей, и эти дети становятся гражданами Соединенных Штатов», — говорил журналистам Трамп. Приятно чувствовать себя исключительными, но на самом деле «право почвы» действует в трех десятках стран, в том числе Мексике, Чили, Аргентине, Канаде .

Впрочем, необязательно лететь в другую страну за гражданством — хвалебных отзывов о заграничной медицине в принципе достаточно. Были бы деньги. Россиянки рожают в Израиле, Германии, Франции, Испании, Финляндии. Соцсети пестрят группами в духе «Роды в Аргентине», «Роды в Мексике», «Роды в Канаде» .

« Я рожала в Финляндии. Восторг неописуемый! Доброжелательный и внимательный персонал, который пытается угодить каждому пациенту, высокий профессионализм врачей, везде чистота . А какой там воздух! Кстати, стоимость услуг гораздо ниже, чем, например, в Германии», — оставила комментарий в сети Галина.

сша Фото: РИА Новости/Денис Гришкин

« Состоятельные образованные женщины, которые изучают зарубежные источники, например, новые рекомендации ВОЗ, знают, что может быть free position (то есть во время родов можно принимать любую позу), что не должны ограничивать в еде и питье, что женщины должны получать поддержку и иметь доступ к комфортным условиям: не должны делать клизму и брить, если женщина этого не хочет , — цитирует РБК социолога, координатора программы «Гендерные исследования» Европейского университета в Петербурге Анастасию Новкунскую.

«У нас всё еще могут на роженицу накричать или надавить на живот, — добавляет президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. — Конечно что-то улучшается: детская и материнская смертность существенно снизились, обстановка улучшилась. В целом российская акушерская школа меняется, но она не изменилась еще, чтобы быть на уровне европейской ».

« А я, наоборот, из Лондона сбежала, рыдая, от своего врача (безразличная, никакого личностного подхода, ни авторитетности) в Россию к Врачу с большой буквы », — пишет одна из мам.

Кому-то нравится, что их лишний раз не тревожат и не «кошмарят», кто-то расстроился из-за отсутствия «личностного подхода» и понял, что и в России тоже можно прекрасно родить. Главное — насколько вы готовы к рискам и стоит ли заманчивое гражданство потраченных нервов и денег.