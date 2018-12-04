Второй лишний: Финляндия начинает борьбу с российскими паспортами

Сегодня в финском парламенте пройдет первое слушание законопроекта, который предполагает запрет приема на работу в минобороны и погранслужбу обладателей двойного гражданства. Документ вводит ограничения и для найма этой категории граждан в госструктуры, рассказали «Известиям» в информационном офисе парламента Финляндии. По сути, признался источник «Известий» в дипломатических кругах страны, законопроект направлен против тех жителей, чей второй паспорт является российским. А таких среди проживающих в Финляндии обладателей двойного гражданства свыше 30 тыс. человек. По словам европейских правозащитников, инициатива носит явно дискриминационный характер и может привести к дальнейшему увеличению давления на русскоязычное меньшинство.

Русский как угроза

К разработке закона, который запретит обладателям двойного гражданства занимать посты в министерстве обороны и пограничных войсках, военное ведомство и МВД Финляндии приступили еще пару лет назад. Главный посыл инициативы был и остается таким: в условиях роста числа попыток извне повлиять на внутренние дела государства абсолютная лояльность людей, имеющих паспорт другой страны, вызывает вопросы. А их прием на работу может «угрожать интересам национальной безопасности и обороны и международным отношениям».

финиш Парламент Финляндии Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Alessandro Rampazzo

При этом четко прописанного запрета на занятие «двойными гражданами» постов в госструктурах, в отличие от военных должностей, в законопроекте нет. Однако документ, с которым ознакомились «Известия», содержит следующий пассаж: «С точки зрения безопасности многонациональность может рассматриваться как проблема для государства, поскольку она может, как считается, приводить к лояльности гражданина более чем одному государству».

Как рассказал «Известиям» представитель информационного офиса финского парламента Рами Курт, законопроект был внесен в парламент в минувшую пятницу, а уже сегодня в 15:00 мск пройдет его первое слушание. Вступить в силу поправки о двойном гражданстве, как говорится в документе, должны в 2019 году. Как заверили «Известия» несколько собеседников в парламенте, произойдет это до запланированных на апрель выборов. Глава комитета по международным делам Матти Ванханен, в частности, предположил, что голосование по законопроекту пройдет уже через пару месяцев.

Неофициальная русофобия

Нет в проекте и специального упоминания обладателей российских паспортов, однако нацелен документ именно на них, выразил уверенность в разговоре с «Известиями» источник в финских дипломатических кругах.

— Ряд госструктур неофициально уже закрыт для «неправильных людей» — тех, у кого есть еще и российское гражданство. Русскоязычное меньшинство десятилетиями подвергается дискриминации в Финляндии, а теперь это станет официально практикуемой политикой, — отметил собеседник «Известий».

Еще в 2016 году финская вещательная компания Yle сообщала, что Хельсинки относится к военным с российским гражданством с особой осторожностью. Их, к примеру, не брали на курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами. Широкую огласку получил случай, когда в конце 2016 года посольство Финляндии в Москве отказало в приеме на работу человеку, у которого, помимо финского был также российский паспорт.

финиш Финский и русский флаги у магазина сувениров в Хельсинки Фото: Getty Images/Ville Mannikko/Bloomberg

— Для финнов при приеме на работу решающими моментами служат знание языка, уровень образования и опыт работы. Но русскоязычному найти работу всё-таки труднее, если работа не связана с русским. Новый закон, по сути, создает базу для дискриминации и в других сферах, теперь уже с поддержкой государства, — рассказала «Известиям» Ирина, много лет живущая в Финляндии с мужем и двумя детьми.

Особые опасения у русскоязычных финнов вызывает будущее детей, рожденных в смешанных браках.

— Своим решением правительство превращает русскоговорящее меньшинство в касту второго сорта. Это значит, что мои дети не будут пользоваться теми же правами и возможностями трудоустройства, когда вырастут. Всё их «преступление» в том, что у них русская бабушка, они хотят время от времени видеть своих близких и оставаться близкими к родной культуре, несмотря на то, что живут и учатся в Финляндии, — посетовала Ирина.

«Все равны, но есть равнее»

Финские власти не особо скрывают, что среди всех «двойных граждан» именно выходцы из России считаются главной угрозой национальной безопасности. Еще в апреле, когда свое мнение о готовящемся законопроекте представило одно из подразделений минобороны, обладатели паспортов РФ были упомянуты отдельно, что даже вызвало возражения местного омбудсмена.

При этом и глава минобороны Юсси Ниинистё, и глава МВД Кай Мюкканен не раз заявляли, что второе гражданство любой демократической страны препятствием для работы в погранвойсках и минобороны не является.

Согласно данным статистики, на начало 2018 года в Финляндии насчитывалось более 117 тыс. обладателей паспортов сразу двух стран — россиян среди них чуть больше 30 тыс. Для сравнения, шведов с финскими паспортами в стране 7759 человек.

финиш Международный аэропорт города Хельсинки Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Vesa Laitinen/Helsingin Sanomat

Координатор группы Госдумы РФ по связям с парламентом Финляндской Республики Валентина Пивненко, считает, что реагировать на инициативу соседней страны стоит спокойно.

— В других государствах Западной Европы, включая Германию, также существуют ограничения на работу на государственной или муниципальной службе, особенно в сфере обороны и безопасности, даже если они и не прописаны, — сказала депутат «Известиям».

Однако, по словам финского правозащитника, политолога Йохана Бекмана, в стране уже распространяется информация о том, что обладатели паспорта РФ представляют угрозу безопасности государства.

— Людей не берут на работу, увольняют, — уточнил общественный деятель.

Дискриминация русскоязычного меньшинства сегодня прослеживается и в других странах Европы. Наиболее остро проблема стоит в прибалтийских государствах. В Латвии, например, русскоязычному населению фактически запрещено использовать родной язык в общении с местными властями, а для чиновников даже предусмотрены штрафы в случае нарушения этих требований.

В 2016 году в стране были приняты поправки к закону об образовании, которые предусматривают возможность увольнения из учебных заведений «нелояльных государству» преподавателей. С 2020 года все учебные предметы базовой школьной программы должны преподаваться на латышском языке — несмотря на то, что более 35% жителей страны говорят на русском.

— Стремление Финляндии фактически узаконить дискриминацию — очень опасная тенденция. Если такой закон пройдет, то в будущем мы можем стать свидетелями дальнейших попыток ущемления прав жителей страны, которые имеют русские корни. Ведь в Латвии сейчас всё доходит до какого-то абсурда, даже детсады хотят полностью перевести на латышский язык, — заявил «Известиям» правозащитник из Латвии Янис Кузинс.

В таких случаях, по его мнению, в ситуацию должен вмешиваться Евросоюз, который обязан пресекать такие шаги.