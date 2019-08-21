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Трамп снова задумался над отменой права на гражданство по рождению

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Фото: Depositphotos
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность отмены права на гражданство по рождению. Об этом в среду, 21 августа, пишет Reuters.

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«Мы рассматриваем это всерьез. Вы пересекаете границу, рожаете ребенка — поздравляю, теперь он гражданин США. Это нелепо», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

30 октября прошлого года сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил о намерении внести на рассмотрение конгресса законопроект, подразумевающий отмену практики предоставления американского гражданства по праву рождения. По словам Грэма, США — одна из двух развитых стран в мире, которые предоставляют гражданство по праву рождения.

Тогда же президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить указ, согласно которому дети неграждан или нелегальных мигрантов, рожденные на территории страны, автоматически становятся американскими гражданами.

Ужесточение миграционной политики — одно из предвыборных обещаний Трампа. Он неоднократно обещал усилить борьбу с нелегальными мигрантами. В частности, один из проектов, за который президент подвергался критике, — строительство стены на границе с Мексикой.

Согласно законодательству Соединенных Штатов, иностранцы могут получить гражданство несколькими способами, в том числе — по праву рождения. Если ребенок появился на свет на территории страны, он становится американским гражданином со всеми правами и обязанностями. Вопрос часто вызывает возмущение у жителей страны, так как многие иностранцы намеренно иммигрируют в Америку, чтобы завести детей.

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