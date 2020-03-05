В Греции заявили о планах депортировать прибывших после 1 марта мигрантов

Греческие власти планируют депортировать всех нелегальных мигрантов, прибывших в страну после 1 марта. Об этом в четверг, 5 марта, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Пецас.

«Те, кто проникает незаконно, будут переведены в закрытые центры, и будет начата процедура их депортации. Правительство сейчас изучает вопрос о создании закрытых центров в двух районах Афин и Салоник поблизости от аэродромов», — цитирует его ТАСС.

Пецас отметил, что к прибывшим после 1 марта беженцам будет другое отношение: данные о них не будут записываться, а также они не смогут просить предоставить им убежище. Кроме того, представитель правительства добавил, что открытые лагеря для содержания беженцев, которые находятся на греческих островах, переполнены.

Также он рассказал, что по инициативе министра внутренних дел Такиса Теодорикакиса срок проживания на территории Греции для получения гражданства для тех, кто проник в страну нелегально, увеличен с трех до семи лет.

3 марта в ЕК заявили, что наплыв нелегальных мигрантов из Сирии в Грецию является общеевропейской зоной ответственности. В европейском содружестве подчеркнули, что только совместными усилиями, в частности финансовыми, удастся решить данную проблему.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скоро к турецко-сирийской границе и границе Евросоюза направятся миллионы беженцев, после чего Западу придется отчитываться верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

После обострения ситуации в Идлибе в начале февраля Анкара заявила, что больше не сможет сдерживать потоки беженцев, и открыла свои границы с Евросоюзом. После этого в Грецию хлынули потоки мигрантов.

По данным МВД Турции на 1 марта, более 47 тыс. нелегалов пересекли границы страны с Евросоюзом на фоне заявления Эрдогана об открытии границ.

Кроме того, 28 февраля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее в Идлибе одним из самых сложных моментов за всю историю конфликта в Сирии. Он пообещал, что организация направит в регион гуманитарную миссию. Ранее Гутерриш призывал срочно прекратить военные действия и гуманитарную катастрофу в Идлибе.