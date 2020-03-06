Ограниченный контроль: Греция затормозила поток мигрантов

Греция смогла заблокировать поток незаконных мигрантов из Турции. Об этом «Известиям» заявили в министерстве защиты граждан страны. В ведомстве отметили: на данный момент греко-турецкую границу пытаются пересечь 32 тыс. беженцев — это в четыре раза меньше цифры, которую называет Анкара. Так или иначе, Евросоюз и Турция пока не смогли договориться, как они будут решать проблему с наплывом мигрантов в Европу, — Брюссель опирается на предыдущие решения и требует от Анкары вновь закрыть свои границы в обмен на денежную помощь. Турция без поддержки Евросоюза в Идлибе на это пойти отказывается.

Битва показателей

Пять дней спустя после того, как Турция, открыв свои границы, перенаправила потоки беженцев в Европу, не прекращаются столкновения на греко-турецкой границе. Мигранты добираются до Греции по суше и по морю: в первом случае большие скопления людей наблюдаются в районе турецких городов Эдирне и Ипсала, во втором — на греческих островах Лесбос и Хиос.

Анкара обвиняет Афины в том, что при штурме границы рядом с Эдирне от пуль греческих правоохранителей пострадали как минимум шесть человек — один погиб, пятеро ранены. В Афинах эти заявления категорически отвергают и, в свою очередь, утверждают, что с турецкой стороны беженцы активно используют слезоточивый газ. Как заявил представитель греческого правительства Стелиос Петсас, Анкара «создает и распространяет фейковые новости, направленные против Греции».

5 марта случился новый виток обострения: турецкие власти решили разместить на границе тысячу бойцов спецназа «в полном оснащении», чтобы не допустить возвращения мигрантов.

Сейчас прямого контакта между Грецией и Турцией по этому вопросу нет. За решение проблемы взялось руководство Евросоюза, которое 3 марта посетило греко-турецкую границу. Точных данных о количестве беженцев нет — по данным МВД Турции от 5 марта, в Грецию на тот момент прорвались уже 137 тыс. человек. В Афинах эти цифры опровергают.

— На данный момент [пересечь греческую границы пытаются] более 32 тыс. человек. Все они были остановлены, — сообщили «Известиям» в греческом министерстве защиты граждан, подчеркнув: проблема «может быть решена, только если Турция перестанет использовать бедных людей для шантажа Европы».

О давлении Анкары на Евросоюз в Брюсселе говорят едва ли не с момента обострения ситуации. По европейским оценкам, с помощью мигрантов Турция добивается от ЕС политической поддержки своих действий в сирийской провинции Идлиб, в бою за которую Анкара и Дамаск в конце февраля 2020 года столкнулись напрямую.

4 марта после экстренного заседания Совета глав МИД ЕС Брюссель «категорически отверг попытки использования миграционного давления для достижения политических целей» и вновь призвал Анкару соблюдать соглашение 2016 года. Тогда, напомним, стороны договорились, что в обмен на постепенные денежные транши на содержание беженцев (€6 млрд) и безвизовый режим Турция разместит их на своей территории. В дальнейшем Брюссель перечислил свыше €5 млрд, однако предоставить безвиз отказался. В итоге президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что очередной транш из ЕС до Анкары не дошел, и этот факт стал еще одним поводом для открытия границ.

В попытке договориться с Турцией Евросоюз пообещал перечислить деньги как можно скорее: как заявил 4 марта глава Евросовета Шарль Мишель после переговоров с турецким лидером, «Европа готова ускорить оказание поддержки сирийцам в Турции и принимающим их общинам».

Безальтернативность мер

Несмотря на это, подвижек в переговорах ЕС и Турции по миграционному вопросу до сих пор нет, и потому действия европейцев сейчас сводятся к обороне своих внешних границ. Как рассказали «Известиям» в греческом минзащиты граждан, для борьбы с наплывом беженцев Греция уже приняла следующие меры:

Усилила до высшего уровня меры защиты восточных морских и сухопутных границ, подключив как полицию, так и вооруженные силы.

Приостановила на один месяц предоставление убежища нелегальным мигрантам.

Начала возвращать в страну происхождения тех, кто незаконно въехал в государство и находится там без регистрации.

Обратилась к агентству ЕС по безопасности внешних границ Frontex с просьбой развернуть Группы быстрого вмешательства на границе (Rapid Border Intervention Teams — RABIT).

Немедленно уведомила об этом решении Совет глав МИД ЕС, а также запустила процедуру в соответствии с п. 3 ст. 78 Договора о Европейском союзе на случай чрезвычайных ситуаций из-за резкого притока граждан из третьих стран.

Брюссель уже обозначил меры поддержки Греции — в числе прочего они предусматривают финансовую помощь в размере €700 млн (€350 млн перечисляются сразу), предоставление медицинского оборудования, убежищ, палаток, одеял и других материалов, а также работу на месте 160 экспертов из стран — членов ЕС.

При этом, по оценке европейских политиков, Греция и соседствующая с ней Болгария — не единственные страны, которые могут пострадать от второй волны миграционного кризиса (первый случился в 2015 году). Как пояснил «Известиям» французский депутат в Европарламенте Жан-Поль Гарро, под ударом могут оказаться Франция, Германия, Австрия, Венгрия и Италия — именно эти страны пользуются наибольшей популярностью у беженцев.

На данный момент других вариантов, кроме тактической обороны границ и требований вернуться к соглашению 2016 года, у Евросоюза нет.

— Один из основных инструментов миграционной политики ЕС — так называемый аутсорсинг, то есть решение миграционных проблем за пределами Европейского союза, — пояснила «Известиям» глава отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Ольга Потемкина. — Если по многим вопросам регулирования миграции и предоставления убежища позиции стран ЕС расходятся, то по теме аутсорсинга все выступают единогласно.

По оценке эксперта, в сложившихся обстоятельствах Брюссель попытается договориться с Турцией и будет готов пойти на уступки — в частности, по вопросу финансирования, — чтобы Анкара согласилась вновь закрыть границы.