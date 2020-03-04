Эксперты оценили тактику ЕС по сдерживанию сирийских мигрантов

Евросоюз уже созвал экстренные заседания по ситуации на греко-турецкой границе из-за наплыва мигрантов из Сирии, однако, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, альтернативы договоренностям Брюсселя и Анкары на сегодняшний день нет.

Председатель комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны (SEDE) Натали Луазо, отвечая на вопрос о дальнейшей тактике ЕС, заявила, что «Брюссель придерживается соглашения 2016 года и надеется, что остальные его участники [Анкара] будут делать то же самое».

В свою очередь член комитета SEDE в Европарламенте от фракции «Идентичность и демократия» Ларс Патрик Берг считает, что турецкое руководство фактически отменило эту сделку, поскольку сейчас «незаконные мигранты различного происхождения организованно штурмуют европейские внешние границы».

По мнению Берга, ЕС должен противостоять «миграционному шантажу» со стороны турецких властей, расценив его как атаку на суверенитет и целостность членов Евросоюза.

Среди возможных мер политик предлагает ввести новые санкции в отношении Турции — в частности, приостановка минимум на полгода соглашения о Таможенном союзе, заключенного Брюсселем и Анкарой в 1996 году.

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Турецкий потоп: как ЕС намерен справляться с новым миграционным кризисом