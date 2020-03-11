В Минобороны Турции заявили о конструктивности переговоров с РФ по Идлибу

Переговоры турецких и российских военных специалистов по ситуации в сирийской провинции Идлиб проходят в конструктивном и позитивном ключе. Об этом в среду, 11 марта, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Переговоры (с участием российской военной делегации. — Ред.) продолжаются в позитивном и конструктивном ключе. 15 марта мы планируем приступить к совместному патрулированию трассы М-4, мы над этим работаем», — цитирует его агентство Anadolu.

Накануне сообщалось, что власти Турции начали поэтапно выводить тяжелое вооружение с наблюдательных пунктов в Идлибе.

5 марта в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Идлибу. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. В итоге сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. При этом российская сторона уже заявила о фиксации нарушений со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако в Турции заявляют об отсутствии нарушений.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях 2017 и 2018 годов.