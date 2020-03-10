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Главы минобороны РФ и Турции обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

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Фото: ТАСС/Вадим Савицкий
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Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар во время телефонного разговора выразили приверженность поддержанию режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в распространенном во вторник, 10 марта, заявлении минобороны Турции.

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«Акар и Шойгу обменялись мнениями относительно долгосрочного перемирия в Идлибе, а также возвращения свыше 1 млн сирийских беженцев. В ходе переговоров была отмечена приверженность поддержанию перемирия, выполнению обязательств в рамках соглашения (по Идлибу. — Ред.), а также усилиям по поддержанию мира и стабильности в регионе», — цитирует заявление ТАСС.

5 марта в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Идлибу. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. В итоге сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. При этом российская сторона уже заявила о фиксации нарушений со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако в Турции заявляют об отсутствии нарушений.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях 2017 и 2018 годов.

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