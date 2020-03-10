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В Минобороны назвали преувеличением уничтожение «Панцирей» в Идлибе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в сирийской провинции Идлиб — это «более чем преувеличение». Об этом во вторник, 10 марта, заявили «Известиям» в Минобороны России.

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«Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением», — сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что основные силы и средства ПВО сирийских вооруженных сил, включая ЗРПК «Панцирь», были и остаются сосредоточены в районе Дамаска.

Кроме того, в ведомстве добавили, что подразделения сирийских вооруженных сил в Идлибе прикрывали всего четыре «Панциря», а в результате массированных атак турецких ударных беспилотных летательных аппаратов получили повреждения лишь два сирийских ЗРПК.

Ранее в этот день Эрдоган заявил, что турецкие военнослужащие уничтожили в Сирии восемь ЗРПК «Панцирь». Также турецкий лидер сообщил, что предложил президенту России Владимиру Путину управление сирийскими нефтяными месторождениями на севере страны. По его словам, это нужно для экономической помощи Дамаску.

Переговоры президента России Владимира Путина и Эрдогана по мирному урегулированию ситуации в провинции Идлиб состоялись в Москве 5 марта. Президенты три часа общались наедине, после прошла работа с делегациями. Сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. При этом российская сторона заявила о фиксации нарушений со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако в Турции заявляют об отсутствии нарушений. 9 марта Турция анонсировала новые переговоры с Россией по Сирии.

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