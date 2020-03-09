Турция анонсировала новые переговоры с Россией по Сирии

Военнослужащие России и Турции встретятся в Анкаре, 10 марта, чтобы обсудить дальнейшие действия сторон в рамках новых договоренностей по сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Anadolu 9 марта со ссылкой на минобороны республики.

«Встреча с российской военной делегацией в рамках соглашения, достигнутого в Москве 5 марта 2020 года, состоится в Анкаре во вторник, 10 марта», — сказано в сообщении.

Стороны должны обсудить меры по деэскалации ситуации и детали совместного патрулирования трассы М-4 в Сирии. С 15 марта военные России и Турции будут совместно патрулировать трассу М-5.

5 марта в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Идлибу. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. По итогу сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. При этом российская сторона уже заявила о фиксации нарушений со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако в Турции заявляют об отсутствии нарушений.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях 2017 и 2018 годов.