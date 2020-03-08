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В Сирии нашли доказательства готовящейся химатаки террористами

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
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В провинции Идлиб сирийские военные нашли химические вещества, которые доказывают попытку террористов устроить провокацию.

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Баллон с вытекшей жидкостью, а также элементы химзащиты, были обнаружены в одном из домов в жилом квартале города Саракиб. Результаты предварительного анализа показали, что это хлор.

«В ходе более тщательного досмотра было обнаружено взрывное устройство с подведенными проводами, наше оборудование зафиксировало, что желтое вещество в емкости является химическим отравляющим веществом», — сообщил «РИА Новостям» офицер сирийской армии в воскресенье, 8 марта.

Самодельное взрывное устройство было обезврежено, на месте работают специалисты.

4 марта сообщалось, что террористы отравились при попытке провести химическую атаку в районе Саракиба. Группа боевиков попыталась взорвать емкости, которые были наполнены отравляющими веществами, 2 марта. В результате не удавшейся химической атаки ее организаторы сами получили сильные отравления, так как не имели необходимого опыта и нарушили герметичность одной из емкостей.

Ситуация в Идлибе обострилась в конце февраля. Тогда военные Турции погибли при авиаударе ВВС Сирии по боевикам. Минобороны РФ указало, что военных не должно было быть в том районе, однако Анкара начала военную операцию против войск Сирии.

5 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на переговоры по Идлибу в Москву. В ходе шестичасовой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным стороны пришли к соглашению и выработали совместный план урегулирования в Сирии.

Так, с 6 марта в Идлибе введен режим прекращения огня. С 15 марта начнется российско-турецкое патрулирование трассы М5. Кроме того, Эрдоган согласился, что военного решения сирийского вопроса нет.

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