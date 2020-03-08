Турецкий телеканал по ошибке заявил о любви Лаврова к Эрдогану

Турецкий телеканал YolTV ошибся в переводе и сообщил своим зрителям, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На ошибку обратило внимание министерство иностранных дел РФ. В своем Twitter телеканал опубликовал отрывок беседы глав МИД России и Турции с лидерами России и Турции по итогам их переговоров в Москве.

При этом Лавров, обращаясь к Эрдогану, похвалил его галстук, однако журналисты услышали совсем другое.

7 марта МИД указал на ошибку.

«На опубликованном видео отчетливо слышно, как министр говорит «I love your tie» («Мне нравится ваш галстук»), — говорится в заявлении ведомства.

Телеканал же сообщил, что Лавров сказал «I love you Tayyip» (Я люблю вас, Тайип).

5 марта в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги по ситуации в Идлибе. Лидеры смогли согласовать план действий для урегулирования ситуации в сирийском регионе.

При этом Эрдоган отметил, что не хочет портить отношения с Россией из-за Сирии.