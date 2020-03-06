Путин рассказал Асаду о результатах встречи с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин проинформировал главу Сирии Башара Асада о результатах переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, прошедших накануне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в пятницу, 6 марта.

Путин в разговоре подчеркнул, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать стабилизации обстановки в Идлибе.

Асад, со своей стороны, высоко оценил результаты встречи и поблагодарил российского лидера за поддержку в борьбе с террористическими группировками и за усилия, направленные на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Ранее 6 марта директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил «Известиям», что Дамаск выигрывает от переговоров Путина и Эрдогана больше, чем Анкара. По его словам, сирийская армия, по-видимому, сохранила все завоеванные территории в Идлибе. В озвученных итогах встречи линии разграничения не указаны. Кроме того, за войсками Асада остается контроль ведущей трассы М-5.

5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, главы государств три часа общались наедине, затем началась работа с делегациями. Главной темой переговоров стал Идлиб. В общей сложности переговоры продолжались около шести часов. Путин позитивно оценил итоги переговоров.

Ситуация в сирийской провинции обострилась в начале 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела сирийских сил погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит». Ее цель — вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях от 2017 и 2018 годов.