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Лавров сообщил о переговорах Путина и Эрдогана по Идлибу

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры о ситуации в сирийском Идлибе. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики», — цитирует «Интерфакс» Лаврова.

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Он добавил, что разговор был подробным и посвящен необходимости сделать все чтобы, соблюсти и выполнить все изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации.

26 февраля между Россией и Турцией возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5.

Российская сторона заявила, что Турция продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников.

21 февраля Эрдоган заявил, что происходящее в Идлибе является войной и что агрессию нужно остановить. Он призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе.

22 октября 2019 года по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии и борьбе с терроризмом в этой арабской стране. Патрулирование должно было осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией. Несмотря на соглашение, ситуация в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные в начале 2020 года предприняли попытку ввести режим перемирия, но боевики лишь усилили атаки.

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