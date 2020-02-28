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В Турции заявили о передаче России сведений о расположении войск в Идлибе

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Российская сторона была проинформирована о том, где находятся турецкие войска в сирийском Идлибе. Об этом, комментируя гибель под обстрелом турецких военных, заявил министр обороны страны Хулуси Акар в пятницу, 28 февраля.

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Атаки на военных произошли, несмотря на обмен координатами с Россией, передает слова министра «Интерфакс».

Ранее 28 февраля Министерство обороны России заявило, что военные, попавшие под обстрел, находились в наступающих отрядах боевиков. По районам, где, согласно переданным координатам, должны были находиться турецкие солдаты, стрельба не велась, сообщили в ведомстве.

В этот же день губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что турецкие военнослужащие попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 33 солдата погибли.

По итогам экстренного совещания у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на котором обсуждалась ситуация, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара решила считать лояльные президенту Сирии Башару Асаду силы «вражескими целями». Он также пообещал, что виновные в гибели турецких солдат в Сирии заплатят самую высокую цену.

26 февраля между Россией и Турцией возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

Российская сторона заявила, что Турция продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников.

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