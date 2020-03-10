Эрдоган заявил об уничтожении в Идлибе восьми «Панцирей»

Турецкие военнослужащие уничтожили в Сирии восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Об этом во вторник, 10 марта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает телеканал CNN Turk, турецкий лидер отметил наличие российских «Панцирей» в Сирийской республике. В Идлибе были уничтожены восемь таких установок, добавил Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что предложил президенту России Владимиру Путину управление сирийскими нефтяными месторождениями на севере страны. По его словам, это нужно для экономической помощи Дамаску.

Переговоры Путина и Эрдогана по мирному урегулированию ситуации в провинции Идлиб состоялись в Москве 5 марта. Президенты три часа общались наедине, после прошла работа с делегациями. Сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. При этом российская сторона заявила о фиксации нарушений со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако в Турции заявляют об отсутствии нарушений.

9 марта Турция анонсировала новые переговоры с Россией по Сирии.