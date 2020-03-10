Эрдоган сообщил о предложении Путину управлять нефтяными месторождениями в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину управление нефтяными месторождениями в Сирии. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает CNN Turk.

Речь идет о месторождениях нефти в провинции Дейр-эз-Зор. Участие в разработке месторождений необходимо для помощи сирийской экономике, уточнил турецкий лидер.

Переговоры Путина и Эрдогана по мирному урегулированию военного конфликта в привинции Идлиб состоялись в Москве 5 марта. Президенты три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. Сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. При этом российская сторона заявила о фиксации нарушений со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако в Турции заявляют об отсутствии нарушений.

9 марта Турция анонсировала новые переговоры с Россией по Сирии.