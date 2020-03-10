Прямой эфир

Эрдоган сообщил о предложении Путину управлять нефтяными месторождениями в Сирии

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину управление нефтяными месторождениями в Сирии. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает CNN Turk.

Режим укрощения огня: лидеры РФ и Турции согласовали новый документ
Москва и Анкара договорились о совместном патрулировании сирийской территории

Речь идет о месторождениях нефти в провинции Дейр-эз-Зор. Участие в разработке месторождений необходимо для помощи сирийской экономике, уточнил турецкий лидер.

Переговоры Путина и Эрдогана по мирному урегулированию военного конфликта в привинции Идлиб состоялись в Москве 5 марта. Президенты три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. Сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. При этом российская сторона заявила о фиксации нарушений со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако в Турции заявляют об отсутствии нарушений.

9 марта Турция анонсировала новые переговоры с Россией по Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турция запросила у НАТО военную помощь
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020