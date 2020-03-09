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Число обстрелов в Идлибе снизилось после договоренности России и Турции

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
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Число обстрелов в Идлибе снизилось после вступления в силу договоренностей между Россией и Турцией, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

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Как сообщает в понедельник, 9 марта, «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Центра контр-адмирала Олега Журавлёва, за прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Анкаре, не зарегистрировано.

При этом он отметил, что были обстреляны два населенных пункта Айн-Эн-Нуар и Танжара. Огонь по ним производился со стороны позиций неподконтрольных Турции бандформирований «Исламская партия Туркестана» и «Джебхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в России).

5 марта в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Идлибу. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. По итогу сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. При этом российская сторона уже заявила о фиксации нарушений со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако в Турции заявляют об отсутствии нарушений.

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