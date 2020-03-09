Турция запросила у НАТО военную помощь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к НАТО с запросом о дополнительной помощи в связи с ситуацией в Сирии. Об этом сообщает телеканал NTV в понедельник, 9 марта.

Турецкий лидер прибыл в Брюссель (Бельгия) по приглашению председателя Европейского союза Шарля Мишеля. Также он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе совместной пресс-конференции Эрдоган заявил, что ни одна страна Европы не может оставаться безразличной к происходящему в Сирии.

«Ни одна европейская страна не может позволить себе равнодушно смотреть на конфликты и гуманитарную драму в Сирии», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что Турция является единственной страной НАТО, которая сталкивалась с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) и потеряла большое число своих военных в этой борьбе.

5 марта в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Идлибу. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. По итогу сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. При этом российская сторона уже заявила о фиксации нарушений со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако в Турции заявляют об отсутствии нарушений.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях 2017 и 2018 годов.