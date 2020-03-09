Эрдоган объявил тендер на строительство альтернативного Босфору пролива

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 марта объявил о проведении в ближайшее время тендера на проект строительства канала «Стамбул», который должен соединить Черное и Мраморное моря в обход Босфсора.

По словам турецкого лидера, в ходе подготовки проекта более 200 ученых из 11 университетов и 34 отраслей провели все виды исследований проекта, в том числе геологические и гидрологические.

«Мы решительно настроены по вопросу его реализации, в ближайшее время будет объявлен тендер», — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Впервые о строительстве искусственной альтернативы Босфору Турция заговорила еще в 2011 году. Предполагается, что новый пролив длиной 43 км, глубиной около 25 м и шириной порядка 400 м не только разгрузит Босфор, но и принесет Анкаре прибыль в $5 млрд ежегодно. Завершить строительство планируют к 2023 году.

При этом Эрдоган заявлял, что конвенция Монтрё, регулирующая проход иностранных кораблей через Босфор, нарушаться не будет. Однако ее положения на «Стамбул» в Анкаре распространять не намерены.

Между тем местные жители, мэр Стамбула и экологи выступили против строительства и траты десятков миллиардов долларов на проект. А журналисты оппозиционного издания Cumhuriyet опасаются, что канал «Стамбул» откроет путь в Черное море для военных кораблей НАТО.