Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе

Если Россия не выполнит свои обязательства по Идлибу, Турция оставляет за собой право на односторонние действия. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 8 марта.

«Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции «Весенний щит» в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии», — цитирует его «Анадолу».

Эрдоган подчеркнул, что для страны приемлемо любое решение, которое позволит обеспечить безопасность населения Идлиба и границ Турции.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута на переговорах в Москве. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что после этого сирийские боевики совершили шесть обстрелов, однако министр обороны Турции Хулуси Акар 7 марта заявил, что не наблюдает нарушений.

5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры на тему Идлиба. Президенты двух стран три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. По итогу переговоров стороны согласовали меры по разрешению ситуации в Сирии.

Обстановка в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Армия Сирии при поддержке России продолжила наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

В конце февраля в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит».