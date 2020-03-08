Прямой эфир
Сюжет:

Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Can Ozer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если Россия не выполнит свои обязательства по Идлибу, Турция оставляет за собой право на односторонние действия. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 8 марта.

Составили протокол: Россия и Турция договорились о прекращении огня в Идлибе
Достигнутое соглашение не решает проблему в целом

«Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции «Весенний щит» в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии», — цитирует его «Анадолу».

Эрдоган подчеркнул, что для страны приемлемо любое решение, которое позволит обеспечить безопасность населения Идлиба и границ Турции.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута на переговорах в Москве. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что после этого сирийские боевики совершили шесть обстрелов, однако министр обороны Турции Хулуси Акар 7 марта заявил, что не наблюдает нарушений.

5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры на тему Идлиба. Президенты двух стран три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. По итогу переговоров стороны согласовали меры по разрешению ситуации в Сирии.

Обстановка в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Армия Сирии при поддержке России продолжила наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

В конце февраля в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сирии нашли доказательства готовящейся химатаки террористами
Россия запросила закрытую встречу СБ ООН по Идлибу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020