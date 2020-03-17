Патруль – дело тонкое: попытка разблокировать шоссе М4 не удалась

Турция приложит все усилия, чтобы наладить безопасность трассы М4 в Идлибе. Москва уже предоставила Анкаре дополнительное время на то, чтобы договориться с сирийской оппозицией и разобраться с террористами «Аль-Нусры» и «Джейс-аль-Ислам» (запрещены в России), которые заблокировали 15 марта первый совместный патруль. Правительство Реджепа Эрдогана постарается сдержать обещание и выполнить обязательства, взятые на себя в Москве, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Но боевики при этом вряд ли легко отступят.

Обязательства Турции

Как сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, Турция прикладывает все усилия, чтобы выполнить свои обязательства и очистить трассу М4 от террористических группировок и боевиков оппозиции, а также создать зону безопасности по обеим сторонам от дороги. По словам собеседников издания, не исключено, что помимо переговоров, Анкара предпримет силовые меры.

Протесты на неподконтрольной правительству территории начались ещё за день до начала запланированного патрулирования. Большие группы людей в субботу 14 марта перекрыли трассу М4 Алеппо-Латакия в нескольких местах. Они начали возводить импровизированные баррикады и жечь покрышки, разложенные на дороге. В некоторых местах поперёк шоссе стали насыпать земляные валы, чтобы блокировать по нему любое движение.

Перекрытие дороги попытались преподнести как стихийное выступление мирного населения против политики России, в котором участвовали также женщины и дети. Правда, на фото и видео с места событий среди митингующих заметно немало мужчин в камуфляже и с автоматическим оружием.

Патруль_1 Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин

За линией протестующих на участке между Нейрабом и Эриха боевики группировки Ansar al-Islam (запрещена в России) засыпали полотно дороги крупными металлическими шипами. Они способны остановить не только колёсную технику, но и бронемашины, которые используют в патрулировании. То есть полностью блокируют возможность возобновления гражданского трафика по дороге.

— Можно ожидать, что Турция действительно попытается сдержать своё обещание, — сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Эрдоган прекрасно понимает, что вопрос с террористами «Нусры» в Идлибе придётся решать в любом случае. И он предпочтёт иметь дело с лояльными группировками «Сирийской народной армии», на которые имеет большое влияние.

Россия наладила безопасное прохождение турецких машин с совместными патрулями по курдским территориям на севере страны. Пришло время Анкары отплатить за это и обеспечить безопасность на М4, — отметил специалист.

Неудавшийся патруль

Первый совместный патруль по трассе Алеппо-Латакия отправился в путь 15 марта от города Саракиб. В его составе было три турецких бронеавтомобиля Kipri, а также защищённые автомобили «Тигр» и «Тайфун-К» военной полиции и один БТР-80.

Колонна прошла не более пяти из 70 км трассы патрулирования и была остановлена у посёлка Нейраб толпой протестующих с флагами оппозиции. Дата начала патрулирования совпала с девятой годовщиной «революции» в Сирии. Это событие бурно отмечалось в подконтрольных митингующим районах Идлиба.

После совещания российской и турецкой сторон было принято решение не вступать в конфронтацию с блокирующими. Минобороны согласилось предоставить турецким коллегам больше времени, чтобы они урегулировали ситуацию и открыли шоссе. Дата повторной попытки совместной операции официально пока не названа.

Патруль_2 Горящие покрышки на трассе М4 Алеппо-Латакия Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Не сумела пробиться через протестующих и колонна турецкой армии, пытавшаяся проехать по М4. Толпа невооружённых мужчин сначала обступила их у города Эриха, а потом некоторые из них начали забираться на движущиеся танки и боевые машины пехоты. Изначально они были настроены дружественно, но затем в технику полетели камни, и экипажи предпочли ретироваться.

Особое возмущение оппозиции вызвали слухи из Анкары, что вся территория к югу от М4 будет передана под контроль правительства. Эти 800 кв. км включают плодородные земли долины Аль-Габ.

По договорённостям Москвы и Анкары, подписанным 6 марта, трасса М4 должна быть полностью разблокирована. Обязанность обеспечить это возложена на турецкую сторону. Равнинные районы дороги контролируют лояльные Турции группировки оппозиции и «Сирийская национальная армия». Более отдалённые горные провинции находятся под полным контролем террористических группировок, включая «Ан-Нусру».

Турция выполнит свою часть договоренностей по разоружению групп боевиков в Идлибе, если Россия будет придерживаться взятых на себя обязательств, заявил «Известиям» депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз.

Патруль_3 БТР-80 российской военной полиции на трассе М4 Алеппо-Латакия Фото: ТАСС/Сергей Новиков

— То, что Россия и Турция начали совместное патрулирование трассы М4 в Южном Идлибе — хороший шаг, но сейчас главное, чтобы обе стороны сдержали своё слово. Москва должна контролировать свою часть, Анкара — свою, другого не дано , — подчеркнул депутат. — Иная трактовка событий и прекращение совместного патруля опасны для наших двусторонних отношений.

Переговоры российских и турецких военных проходили в Анкаре с 10 по 13 марта. На них обсуждали порядок проведения совместного патрулирования. Предусмотрено, что вдоль неподконтрольной правительству части М4 будет создана зона безопасности шириной в шесть километров в каждую сторону. Оттуда должны выйти все боевики и вооружённые группы. Северную часть буферной зоны будут контролировать турецкие блокпосты. В южную должна войти российская военная полиция. По шоссе должно возобновиться нормальное движение гражданского транспорта.

Препятствия на дорогах

Протестующие уже не в первый раз мешают российско-турецким патрулям в Сирии. В Заевфратье военным пришлось столкнуться с сопротивлением местных жителей, рассматривающих солдат турецкой армии, как оккупантов.

Курды блокировали движение машин, забрасывали их камнями и бутылками с зажигательной смесью. В нескольких случаях им удалось забраться на стоящие машины и сломать выступающие детали, включая антенны и аппаратуру РЭБ.

Туркам приходилось использовать слезоточивый газ и оружие (стреляли в воздух) для обеспечения прохождения своей техники. Затем бронемашины стали обматывать колючей проволокой, чтобы залезть на них было сложнее. Стёкла защитили решётками. Схожие меры пришлось принять и военной полиции РФ, машины которой иногда подвергались нападениям вместе с турецкими.