Свежо приданое: ЮНЕСКО призвало вернуть украденные ценности Сирии

ЮНЕСКО и Сирия намерены сотрудничать в вопросе возвращения украденного наследия. Агентство ООН планирует помочь республике восстановить ее культурные объекты, заявили «Известиям» в пресс-службе организации. Разрушение некоторых из них, например Пальмиры, в агентстве назвали потерей всемирного масштаба. В МИД Турции «Известиям» заявили, что ежегодно обучают пограничников, полицейских, а также сотрудников турецких музеев определять сирийские артефакты и не пропускать контрабанду. Таким образом Анкара ответила на обвинения со стороны Сирии — ранее ее депутаты обвинили турецких военных в краже сирийского наследия.

Потеря всего человечества

С 2011 по 2017 год боевики ИГИЛ (запрещено в РФ) уничтожили свыше 3 тыс. объектов культурного наследия Сирии и Ирака. Наибольший резонанс вызвало видео из музея древностей Мосула — на нем боевики с кувалдами уничтожали античные вазы и статуи месопотамского и вавилонского периодов, считая их искусством «кяфиров» и «джахиль» — «неверных» и «безбожников». В феврале 2015 года боевики взорвали центральную библиотеку города, через месяц привезли бульдозеры и в прямом смысле стерли с лица земли ассирийский город Нимруд.

Аналогичные причины побудили террористов разрушить храмы Бэла, Баалшамина, Триумфальную арку в Пальмире в 2015 году и взорвать центральную часть римского амфитеатра в 2017-м — все объекты включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас же угроза разрушения нависла над другим памятником — комплексом древних деревень на северо-востоке Сирии, включенным в список наследия в 2011 году, непосредственно перед вторжением ИГИЛ в арабскую республику. Деревень (хотя некоторые эксперты склонны называть их мертвыми городами) всего 40, большая их часть расположена между городами Африн, Алеппо и в провинции Идлиб, где продолжаются бои между боевиками «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и сирийской армией.

В ЮНЕСКО заявили «Известиям», что всерьез обеспокоены угрозами историческому и культурному наследию Сирии, и назвали потерю древних памятников большой утратой для всего человечества. При этом там подчеркнули, что продолжают оказывать САР как государству — члену организации поддержку в возвращении незаконно вывезенных ценностей.

— Войны разрушительны, и конфликт в Сирии еще раз показал: культурные ценности всё чаще становятся объектами преследования (преднамеренно или нет). Их разрушение — главным образом в результате побочных ударов, целенаправленного уничтожения или незаконных раскопок — вызывает серьезную обеспокоенность у ЮНЕСКО, — отметили в организации. — Пока трудно оценить масштабы всех потерь, но мы отдаем отчет: количество предметов искусства, похищенных из музеев (в частности, Пальмиры и Алеппо), в том числе безвозвратно утерянных объектов, значительно. Это ужасная потеря для сирийского и всего мирового культурного наследия.

С целью не допустить контрабанду ценностей в 1970 году ЮНЕСКО приняло конвенцию о незаконном перемещении культурного наследия. Она запрещает ввоз и вывоз присвоенных артефактов, а также оговаривает, что предметы следует вернуть в те музеи и на ту территорию, откуда они были украдены. Конвенцию по состоянию на 2020 год подписали 134 государства, включая Россию. Все они обязуются содействовать возвращению культурных ценностей.

Конкретно для этой цели в 1978 году ЮНЕСКО также учредило Межправительственный комитет по возвращению похищенных артефактов в страны их происхождения или реституции (ЮНИДРУА) в случае незаконного присвоения. Работа комитета направлена на то, чтобы вернуть похищенные артефакты в страны их происхождения.

В ЮНЕСКО подчеркнули: Сирия ратифицировала конвенцию 1970 года, участвует в ЮНИДРУА и плодотворно сотрудничает с ооновским ведомством.

Как писала в 2017 году Aljazeera, существующая конвенция не регулирует офшорные порты — именно через подобные точки и идет торговля крадеными предметами искусства. По сообщениям издания, в свободном порту Женевы хранится свыше 1 млн объектов культурного наследия.

С 2018 года ЮНЕСКО осуществляет международный проект «Возрождение духа Мосула» и занимается восстановлением исторического центра второго по величине города Ирака. В 2014 году Мосул был захвачен ИГИЛ. Уже в первые дни оккупации террористы уничтожили большинство шиитских святынь города, в том числе древнюю мечеть ан-Нури и минарет аль-Хидба — оба объекты построены 840 лет назад. Перед уходом из города боевики заминировали исторический центр.

Международная коалиция во главе с США освободила город в 2017 году, но ценой больших потерь — в ходе авиаударов был полностью разрушен старый центр. Примечательно, что в 2018 году США вышли из ЮНЕСКО.

В январе 2020-го Сергей Степашин, председатель российского Императорского православного палестинского общества (ИППО), которое занимается восстановлением монастырского комплекса в сирийской Маалюле, рассказал «Известиям», что ЮНЕСКО сотрудничает с РФ и правительством САР в восстановлении Пальмиры.

Урок культуры для пограничников

Ранее депутат сирийского парламента Аммар аль-Асад заявил «Известиям», что главным грабителем культурного наследия Сирии выступает Турция. Политик подчеркнул, что награбленные ценности из музеев Идлиба, а также Пальмиры, Хомса — некогда бывших под контролем ИГИЛ — продаются на турецких рынках.

В МИД Турции не согласны с подобными обвинениями. В ведомстве заверили «Известия», что продажа и хранение краденых археологических артефактов в Турции запрещены.

— Ни на одном из рынков или магазинов на территории нашей страны не разрешается продажа музейных артефактов. Не было зарегистрировано ни одного инцидента контрабанды культурных ценностей турецкими военными во время контртеррористических операций в САР. Утверждения о доставке сирийских артефактов с помощью военной силы в Турцию не имеют доказательств, поэтому они ошибочны и беспочвенны, — заявили в министерстве.

Турция ратифицировала конвенцию ЮНЕСКО 1970 года. При этом в МИД страны утверждают, что Анкара также неукоснительно соблюдает Конвенцию о защите культурных ценностей в вооруженных конфликтах от 1954 года. Целями операций в Сирии были исключительно террористы, их схроны оружия и оборудование. Ни религиозные здания, ни объекты культурного наследия, ни места археологических раскопок, ни коммунальные службы не подвергаются нападениям Турции, подчеркнули в министерстве.

В дипведомстве также отметили: с 2011 года полиция и таможенники, особенно те, что расположены в провинциях вдоль границ Турции, были обучены отличать сирийское культурное наследие. Красные списки Международного совета музеев для Сирии и Ирака, а также информация о сирийских артефактах из базы Интерпола были переведены на турецкий язык и распространены на пограничных КПП, в полицейских центрах, во всех государственных и частных музеях, а также среди коллекционеров.

— С 2013 года министерство культуры и туризма провело учебные мероприятия для более чем 600 сотрудников из 200 музеев, чтобы предотвратить незаконную торговлю сирийскими артефактами и обеспечить их сохранность в Турции, если они всё же попадут на территорию страны, — рассказали в министерстве.

Там заверили, что артефакты, изъятые во время полицейских операций, плановых проверок и идентифицированные как имеющие сирийское происхождение, помещены на временное хранение в ближайшие турецкие музеи — это облегчит их дальнейшее возвращение в Сирию.

В МИД Турции, однако, не смогли ответить на уточняющий вопрос «Известий» о том, а были ли уже случаи передачи найденного сирийского наследия в родные музеи. В правящей сирийской партии «Баас» в ответ на запрос «Известий» задали всего один вопрос — а когда же турецкая сторона, принявшая так много шагов по изучению сирийских памятников, вернет обнаруженные ценности назад?