Прямой эфир

ЮНЕСКО применит искусственный интеллект для восстановления памятников Алеппо

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЮНЕСКО готовит масштабный проект по восстановлению памятников сирийского города Алеппо, для которого использует алгоритмы искусственного интеллекта. Об этом руководитель международной организации Одрэ Азуле заявила в интервью ТАСС во вторник, 5 марта.

«Я думаю над тем, что предстоит сделать в старом городе Алеппо. Мы планируем выпустить публикацию о нашей работе с применением беспилотников, а также искусственного интеллекта, чтобы получить эту незаменимую опору в тот день, когда мы сможем полностью погрузиться в работу на месте», — рассказала она.

Азуле добавила, что боевые действия в Сирии стали трагедией не только для людей, но и для объектов культурного наследия, «на которые зачастую открыто и целенаправленно нападали».

Ранее сообщалось, что гендиректор ЮНЕСКО совершит в Россию свой первый официальный визит. Поездка запланирована с 5 по 7 марта. В Москве Азуле планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения двустороннего сотрудничества по таким направлениям, как наука, культура, наследие, Мировой океан и искусственный интеллект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США вышли из ЮНЕСКО
Южный берег Крыма готовят к включению в список наследия ЮНЕСКО

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017