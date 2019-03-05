ЮНЕСКО применит искусственный интеллект для восстановления памятников Алеппо
ЮНЕСКО готовит масштабный проект по восстановлению памятников сирийского города Алеппо, для которого использует алгоритмы искусственного интеллекта. Об этом руководитель международной организации Одрэ Азуле заявила в интервью ТАСС во вторник, 5 марта.
«Я думаю над тем, что предстоит сделать в старом городе Алеппо. Мы планируем выпустить публикацию о нашей работе с применением беспилотников, а также искусственного интеллекта, чтобы получить эту незаменимую опору в тот день, когда мы сможем полностью погрузиться в работу на месте», — рассказала она.
Азуле добавила, что боевые действия в Сирии стали трагедией не только для людей, но и для объектов культурного наследия, «на которые зачастую открыто и целенаправленно нападали».
Ранее сообщалось, что гендиректор ЮНЕСКО совершит в Россию свой первый официальный визит. Поездка запланирована с 5 по 7 марта. В Москве Азуле планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения двустороннего сотрудничества по таким направлениям, как наука, культура, наследие, Мировой океан и искусственный интеллект.