Держи патруль: какой будет ситуация в Идлибе после договоренности РФ и Турции

В Анкаре завершаются российско-турецкие переговоры по поводу перемирия в Идлибе. Стороны согласовывают порядок совместного патрулирования трассы М4 и способы вытеснения боевиков из буферной зоны. Террористы, в свою очередь, обещают продолжить сражаться за нее. Эксперты считают, что пока Турция выполняет свою часть сделки о перемирии, и потому она может сыграть важную роль в обеспечении безопасности магистрали Алеппо–Латакия.

Российско-турецкие договоренности

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ходом российско-турецких переговоров, военные делегации очень близки к подписанию окончательного соглашения. Сейчас уточняются его последние детали.

Москва и Анкара готовятся начать с 15 марта совместное патрулирование 70-километрового участка трассы М4 в Идлибе. В данный момент обсуждается возможность совместного нанесения ударов по группировкам экстремистов, которые не подчиняются условиям перемирия.

Присутствие боевиков в зоне безопасности вдоль шоссе будет запрещено. Все они должны покинуть ее до начала совместного патрулирования. Наблюдать за шестикилометровым участком земли по обе стороны дороги будут посты участников переговоров. Турецкие подразделения введут в район к северу от М4. Российская военная полиция установит несколько блокпостов к югу от границы зоны безопасности.

и1 Турецкие и российские военные машины во время совместного патрулирования северо-востока Сирии, 1 ноября 2019 года Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Для защиты шоссе совместным патрулям придадут боевые вертолеты — российские и турецкие.

Дорогу Алеппо–Латакия откроют для гражданского транспорта. Прекращение огня уже дало возможность возобновить движение по трассе М5 между Алеппо и Дамаском.

В четверг, 12 марта, министр обороны Турции подтвердил, что российской и турецкой делегации удалось прийти к соглашению по большинству вопросов и переговоры проходят конструктивно.

— Турция подтвердила серьезность своих намерений, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. — Подконтрольные ей группировки прекратили попытки атак. А вот удастся ли ей обуздать радикальных исламистов — это вопрос. Не исключено, что мы впервые увидим активные действия Анкары против «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) для разблокировки М4.

Политический советник президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что соглашение предусматривает освобождение от террористов городов Джиср-эш-Шугур и Эриха, расположенных вблизи М4. Первый из них остается главным оплотом «ан-Нусры». По своей воле боевики уходить оттуда не собираются.

Обмен угрозами

Экстремисты уже заявили о своем отказе поддержать перемирие. В распространенном обращении они не согласились покидать зону безопасности и призвали местное население продолжить сопротивление правительственным силам. Поддержали «ан-Нусру» и другие группировки, включая «Хуррас ад-Дин» (запрещена в России).

Несмотря на продолжающиеся переговоры, президент и министр обороны Турции не устают заявлять, что готовы немедленно возобновить военную операцию в Сирии, если Москва или президент Башар Асад не сдержат своих обещаний и снова начнут боевые действия.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что небольшие инциденты «тут и там случаются» и устойчивость перемирия его беспокоит. Анкара пока не намерена сокращать свое военное присутствие в Идлибе. Уже после подписания московских соглашений в провинцию вошли еще несколько колонн турецких войск.

Анкара обещает отвечать на обстрелы по их блокпостам еще более сильными ударами, чем раньше. В феврале турецкое военное ведомство заявляло об уничтожении ответным огнем десятков объектов Сирийской арабской армии (САА) и сотен солдат.

и2 Солдаты сирийской армии в Идлибе Фото: REUTERS/SANA

— Разумеется, такие данные сильно завышены, — сообщил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Огонь турецкой артиллерии был не слишком эффективным. Другое дело, если Анкара вновь подключит к делу беспилотники и авиацию. Они доказали, что способны наносить серьезный ущерб при слабой ПВО. Передышка дала возможность сирийскому правительству подтянуть к линии фронта дополнительные ЗРК. Тем не менее, к турецким угрозам надо относиться серьезно.

Пока готовится соглашение по трассе М4 на севере Сирии, в десятикилометровой зоне безопасности вдоль границы возобновились совместные российско-турецкие патрули. Они были на время приостановлены, пока в Идлибе шли активные боевые действия. Сейчас военные прикрывают там наши ударные вертолеты и сопровождают беспилотники.

Перемирие удерживается

Эффект от подписанного в Москве перемирия стал заметен очень быстро. В день переговоров в Идлибе российской стороной было зафиксировано 35 обстрелов. В первый день прекращения огня их количество уменьшилось вдвое и затем продолжило снижаться. 10 марта не было отмечено ни одной перестрелки. В последующие дни фиксировались только единичные случаи открытия огня. Во всех случаях стрельбу вели террористические группировки, а не поддерживаемые Турцией отряды боевиков.

и3 Патруль российской военной полиции в Идлибе Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин

Впрочем, абсолютного соблюдения режима тишины нет там и сейчас. Тем не менее активные наземные боевые действия прекратились, и линия фронта стабилизировалась. Уже несколько дней авиация ни одной из сторон не наносит ударов в зоне конфликта. Турецкие и российские беспилотники продолжают дежурить в воздушном пространстве Идлиба, но используются в разведывательных целях и для наблюдения за режимом прекращения огня.