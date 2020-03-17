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Меркель оценила переговоры с Эрдоганом и Макроном по Идлибу

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Фото: REUTERS/John Macdougall
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Канцлер Германии Ангела Меркель назвала переговоры полезными по сирийскому Идлибу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, которые прошли 17 марта в режиме видеоконференции.

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«Мы, естественно, приветствовали то, что там сейчас установлено временное перемирие. Турецкий президент проинформировал нас об общих (c Россией) патрулях вдоль трассы недалеко от Идлиба», — передает ее слова ТАСС.

Также стороны обсудили гуманитарную ситуацию в Идлибе и возможность помочь людям, которые там находятся.

Накануне МИД России заявил, что крупные вооруженные формирования террористов в сирийской провинции Идлиб не согласились с российско-турецкими договоренностями о введении режима перемирия в регионе.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях 2017 и 2018 годов.

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