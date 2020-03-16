МИД заявил о несогласии террористов в Идлибе соблюдать режим перемирия

Крупные вооруженные формирования террористов в сирийской провинции Идлиб не согласились с российско-турецкими договоренностями о введении режима перемирия в регионе. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и печати МИД России.

«Боевики тергруппировок воспользовались передышкой, подлечились, перевооружились, в том числе благодаря поддержке извне, и теперь предпринимают контрнаступательные действия», — рассказали в ведомстве.

В зоне деэскалации Идлиба сосредоточены представители таких группировок, как «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хуррас ад-Дин» (запрещены в РФ), которые придерживаются идеологических установок и методов «Аль-Каиды» (запрещена в РФ).

Представители МИД РФ добавили, что «в рядах сгруппировавшихся там джихадистов есть и немало игиловцев (ИГ — запрещенная в России террористическая группировка), в том числе эвакуированных в свое время по «коридорам безопасности» из других регионов Сирии».

15 марта сообщалось, что российские военные полицейские прибыли к месту сбора с турецкими военнослужащими для начала совместного патрулирования трассы М-4 в Идлибе. Местом сбора была объявлена западная окраина города Саракиб. Оттуда военные доберутся до Трумбы, где начнется совместное патрулирование участка автодороги. Руководить операцией будет совместный координационный центр, который начал свою работу накануне, 14 марта.

Договоренность о проведении операции была достигнута по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта. Тогда в Москве встреча продлилась более шести часов. Целью переговоров было согласование мер по урегулированию конфликта в Сирии.

Одним из условий стало установление режима прекращения огня с 6 марта. Впоследствии российская сторона заявила о нарушении со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако турецкие военные подобных инцидентов не зафиксировали.

После встречи двух лидеров стороны провели ряд переговоров, которые как в Москве, так и в Анкаре назвали «конструктивными», нацеленными на установление мира и стабильности в регионе.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

Очередной виток конфликта произошел в конце февраля, когда в результате обстрела армии САР погибли 33 турецких военных. Тогда же Анкара начала очередную операцию в Сирии под названием «Весенний щит», целью которой объявлено вытеснение сил Дамаска за пределы зоны деэскалации, обозначенные в астанинских и сочинских соглашениях 2017 и 2018 годов.