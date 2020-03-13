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Турция отказалась отводить вооружение от наблюдательных пунктов в Идлибе

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Juma Muhammad
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Турция отказалась отводить тяжелое вооружение от наблюдательных пунктов в Идлибе. Об этом сообщили в пятницу, 13 марта, в минобороны страны.

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Как отметили в ведомстве, турецкие наблюдательные пункты на северо-западе Сирии продолжат свою деятельность. Переговоры военных делегаций Турции и России по ситуации в сирийском Идлибе продолжаются в позитивном ключе, отметили военные.

Как уточняет Anadolu, диалог завершится в пятницу.

После начала турецкой военной операции «Весенний щит» в Идлибе более трех тысяч граждан страны обратились в призывные пункты с просьбой о контрактной службе, добавили в Минобороны.

Накануне в минобороны Турции заявили, что Анкара и Москва на переговорах по ситуации в сирийской провинции Идлиб добились «отличного соглашения». Турция не станет выводить свои войска, говорилось в сообщении.

10 марта министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар по телефону обсудили ситуацию в Идлибе. Они выразили приверженность поддержанию режима прекращения огня и установлению мира и стабильности в регионе, а также подняли тему возвращения на родину сирийских беженцев.

5 марта сирийский вопрос обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве. По итогам переговоров сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

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