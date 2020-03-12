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В минобороны Турции подтвердили продолжение переговоров с Россией по Идлибу

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Турецкие и российские военные продолжат обсуждение обстановки в сирийской провинции Идлиб 13 марта. Об этом в четверг, 12 марта, сообщило министерство национальной обороны Турции.

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«Турецкая и российская военные делегации завершили третий день переговоров, которые продолжаются в министерстве национальной обороны. Переговоры будут продолжены завтра», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что стороны обсуждали совместное патрулирование автомобильной магистрали М-4 в провинции, которое должно стартовать 15 марта.

Турция накануне анонсировала продолжение переговоров с Россией по Идлибу. 10 марта министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар по телефону обсудили ситуацию в Идлибе. Они выразили приверженность поддержанию режима прекращения огня и установлению мира и стабильности в регионе, а также подняли тему возвращения на родину сирийских беженцев.

В тот же день Турция начала поэтапно выводить тяжелое вооружение с наблюдательных пунктов в Идлибе.

5 марта сирийский вопрос обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве. По итогам переговоров сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе 2020 года. Подконтрольные официальному Дамаску войска при поддержке России продолжили наступление вглубь зоны деэскалации в рамках борьбы с террористами, продвинувшись вперед за наблюдательные пункты Турции. Турецкие военные в ответ начали оказывать поддержку отрядам так называемой сирийской оппозиции.

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