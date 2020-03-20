«Мир не должен ждать, пока коронавирус распространится в Сирии»

Сирия призывает мировое сообщество ослабить санкционное давление на страну, чтобы защитить её от коронавируса. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол САР в России Рияд Хаддад. Арабская республика остаётся одной из четырех стран Ближнего Востока, где пока не зарегистрировано ни одного случая инфицирования COVID-19. Местная система здравоохранения приведена в повышенную готовность, отметил посол. Он также подчеркнул: его страна не допустит, чтобы Анкара занималась разработкой нефтяных месторождений на территории арабской республики — это исключительное право союзников Сирии.

— Как в Сирии обстановка с коронавирусом? Готова ли система здравоохранения республики к возможной борьбе с инфекцией? Если коронавирус доберется и до САР, планирует ли Дамаск обратиться к мировому сообществу за помощью в борьбе с вирусом?

— Сирийское правительство приняло много профилактических мер, направленных на предотвращение распространения эпидемии в стране, и до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Этого удалось достичь благодаря тому, что сотрудники министерства здравоохранения и медицинских учреждений в полной мере выполняют свой долг в борьбе с данным заболеванием, поразившим весь мир.

Стоит отметить: сектор здравоохранения Сирии, несмотря на нападения террористов и санкции, наложенные на сирийский народ, находится на высоком уровне готовности. Международное сообщество не должно ждать, пока коронавирус распространится в Сирии для отмены экономических санкций, введенных против нее и влияющих на уровень медицинских услуг.

— Правда ли, что следующее заседание конституционного комитета отложено из-за того, что официальный Дамаск и оппозиция не могут прийти к общему знаменателю? Можно ли констатировать, что переговоры зашли в тупик?

— До настоящего времени не было заявлений со стороны спецпредставителя ООН по Сирии Гейра Педерсена, который играет организационную роль в работе комитета.

— 9 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о предложении совместной разработки месторождений нефти в Камышлы (на территории, ныне подконтрольной курдским формированиям). Как на это смотрят в Сирии? Готово ли правительство САР поддержать совместную с турками разработку месторождений нефти для скорейшего восстановления сирийской экономики?

— З аявления главы турецкого «режима» снова подтверждают его полную отдаленность от реальности, поскольку он не имеет права на природные ресурсы Сирии — это богатство принадлежит только сирийскому народу. Заявления Эрдогана еще раз доказывают его намерения расширяться за счет Сирии, путем разграбления богатств ее населения. Что касается второй части вопроса, то президент САР Башар Асад чётко высказался по этому вопросу: страны, которые воевали против Сирии, не будут участвовать в процессе ее восстановления. Поэтому процесс реконструкции и восстановления экономики будет ограничен теми странами, которые стояли бок о бок с Сирией, во время ее войны против терроризма, и в первую очередь это Российская Федерация.

— С сентября прошлого года Сирия испытывает топливный кризис из-за срывов поставок из Ирана. Удалось ли стабилизировать эту ситуацию, и если да, то за счет чего?

— Причина топливного кризиса, от которого страдает Сирия — усиление санкций, введенных Западом против нашей страны и навязанных всем тем, кто сотрудничает с ней. Это свидетельство того, что эти ограничения нацелены на наших граждан, которые из-за этих препятствий не могут быть обеспечены товарами первой необходимости. Наше правительство приняло множество мер для снижения острой нехватки нефтяных поставок, в том числе был принят план по рационализации потребления топлива.

— Планируется ли визит президента Сирии Башара Асада в Россию? Может быть, президент посетит РФ в мае, для участия в Параде Победы?

— До сих пор не было официального заявления относительно такого рода визита. Мы подтверждаем, что отношения между лидерами наших стран находятся на высоком уровне . Между ними налажена постоянная связь и координация, и прямое тому доказательство — последний телефонный разговор по итогам подписания дополнительного протокола к Сочинскому соглашению в Москве (подписан 5 марта 2020 года по итогам встречи российского и турецкого президентов. — «Известия»).

— Сколько всего мирных жителей вернулись из Идлиба на территорию, подконтрольную Дамаску, с начала операции «Рассвет над Идлибом»?

— Точные цифры до сих пор неизвестны, потому что процесс их возвращения продолжается. Но в целом каждая операция нашей армии по освобождению новых районов от террористов позволяет сотням, а иногда и тысячам граждан вернуться в свои деревни и города. Это, конечно же, происходит после того, как военные полностью убедятся в безопасности района, достигнутой путём обезвреживания взрывных устройств, установленных террористами перед бегством из этих мест.

— И всем возвращающимся дают амнистию?

— Сирия на всех этапах кризиса принимала политику, предоставляющую амнистию сирийцам, которые сдают свое оружие и возвращаются к мирной жизни на родину в рамках национального примирения.

— Какие страны участвуют в восстановлении сирийских культурных памятников, в частности, объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Пальмире, Алеппо и на северо-востоке Сирии?

— Восстановление культурных памятников, поврежденных или уничтоженных террористическими группировками — тонкий процесс, требующий присутствия специалистов. Конечно, есть много подготовленных сирийских экспертов, а также большое количество иностранных профессионалов, в числе которых наши российские друзья, оказавшие и оказывающие большую помощь Сирии. Мы это высоко ценим.